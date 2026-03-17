藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）は17日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で第6局の前日検分を行い、その後永瀬が取材に応じた。

第5局では念願のタイトル奪取に向けて優位に進めていたものの、逆転負けを喫した永瀬。「▲9六歩からの攻めを決行しましたが、仕掛けとしては無理をしてしまった印象がある」と振り返る。今局は後手番。「先後が決まっているので、自分なりに集中して勝負できる形にしたい」と力を込めた。

永瀬にとって名古屋は、藤井との練習対局のために何度も訪れた思い入れのある場所。「愛知には100回ほど来た。新幹線のホームにきしめん屋さんがあって、朝食べたりしました。夜に藤井さん、（師匠の）杉本昌隆八段とご飯に行けない時は、きしめんを大盛りにして卵を添えて食べたりしました」と笑顔を見せた。

東京から名古屋まで約1時間半。藤井との練習対局のために永瀬が名古屋まで通った話は有名だが、「藤井さんとの練習将棋で遠いと感じたことは1度もない。その間、とても胸が躍る時間でした」と述べる。「今日も、明日への対局に思いを巡らせていたらあっという間に着きました」と語る。見慣れた町並みで土地勘もあるといい、「アウェイという感じはなく、安心感のあるホームですね」と話していた。

第5局は先手永瀬、後手藤井の対局。予想されていた角換わりを藤井が拒否し、力戦模様の将棋へ。永瀬が香損上等の強気の一手を皮切りに、飛車と香の「二段ロケット」など終始攻めの姿勢を崩さない。永瀬優位で進んでいたが、藤井が74手目に指した△4二飛が絶妙手に。そこから形勢が逆転し、藤井が勝利した。勢いのまま藤井が成績をタイにもどして最終局に持ち込むか、永瀬が念願のタイトル奪取となるか。注目の対局はあす午前9時から始まる。