大型犬に服を着せてお留守番させたところ、帰宅後に目にした思いがけない光景がTikTokで話題になっています。投稿したのは、シベリアンハスキーのモモちゃんと暮らしている「ハスキーモモ」さん。「後ろ姿がかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：大型犬に服を着せてお留守番させた結果→帰宅後に…想定外だった『衝撃的な光景』】

お留守番中に何が起こった？

登場するのは、シベリアンハスキーのモモちゃん。とある日、飼い主さんはモモちゃんに赤い服を着せて、お留守番させることにしたんだそう。赤い服はモモちゃんによく似合っていて、どこか嬉しそうにも見えたといいます。

ところが、帰宅した飼い主さんが見たのは、服がビリビリに破れた姿でした。生地はズタズタに裂け、元の形を想像することすら困難なほどだったとか。激しいダメージ加工に、飼い主さんも驚きと笑いを隠せなかったといいます。

斬新すぎる着こなしに爆笑！

お留守番中に一体どんな出来事があったのでしょうか。あまりの激しい破れっぷりに、何か事件でも起きたのかと心配になるレベルだったそう。驚く飼い主さんをよそに、モモちゃんは至って平然とした様子だったとか…。

モモちゃんがふり返って歩き出すと、さらに驚きの姿が！なんと後ろ側だけに生地が残る奇跡的な状態で、ぶらりと垂れ下がった姿は、まるでふんどしのようだったとか。モモちゃんのシュールすぎる後ろ姿に、飼い主さんも笑いが止まらなかったといいます。

モモちゃん流パンクファッションの完成

独創的なスタイルに、一緒にいたくぅちゃんも釘付けだったそう。モモちゃんはまるで、「一緒にいたくぅがやったのよ」と言わんばかりの堂々とした歩きっぷりだったとか。叱るタイミングを見失ってしまう面白さがありますね。

くぅちゃんも「一体何が起きたの？」と不思議そうに見守るなか、モモちゃんは何事もなかったかのように去っていったといいます。ハスキーらしい天真爛漫なやらかしに、みんなが笑顔になってしまうワンシーンなのでした。

この投稿には「自分でダメージ加工してるｗ」「叱る前に大笑いしてしまう」「着こなしてますね」「後ろ姿がかわいすぎる」「モモちゃん、暴れちゃったｗ」など、モモちゃんのセンスを称える声も溢れていました。

投稿者「ハスキーモモ」さんのアカウントでは、マイペースでおてんばなモモちゃんの日常が他にもたくさん投稿されています。AIを使った一味違う動画は必見ですよ。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ハスキーモモ」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。