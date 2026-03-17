お姉ちゃんと2日ぶりに会えたわんちゃんの反応が、亭主関白な夫のようだと69万再生を超えて笑顔を届けています。お姉ちゃんが目の前にやってきた時のわんちゃんの光景には、「早く乗れの仕草がｗ」「可愛い♡」といったコメントが寄せられることに。嬉しさいっぱいなわんちゃんの姿に、思わず癒やされてしまう人が続出しています。

【動画：車に乗ってお迎えに来た犬→お姉ちゃんを見た瞬間…完全に亭主関白な光景】

2日ぶりにお姉ちゃんと再会

亭主関白なお出迎えの光景を見せてくれたのは、TikTokアカウント『hachi.1115』に投稿するゴールデンレトリバーのハチちゃん。この日、ハチちゃんは家族が運転する車に乗って、ある場所にやってきました。というのも、お姉ちゃんが2日ぶりにおうちに帰ってくるため、ハチちゃんたちはお姉ちゃんをお迎えにきたのでした。

助手席に乗って、お姉ちゃんと会えるのを今か今かと待つハチちゃん。そして、お姉ちゃんが姿を現した瞬間…ペロペロと舌を出して大喜び！2日ぶりにお姉ちゃんと会えたのが嬉しくて、つい感情があふれ出してしまったのでした。

窓をこじ開けようとするハチちゃん

お姉ちゃんの姿を2日ぶりに見たハチちゃんは、すぐにでもお姉ちゃんに「おかえり」を言いたいご様子。お姉ちゃんが車のすぐそばまでやって来ると、ハチちゃんは前足を窓に当て、窓を下げるような仕草を見せたといいます。

そんなハチちゃんの様子を見た家族は、窓のスイッチを押してハチちゃんが乗っている助手席の窓を少し下げてあげたそう。窓が開いたことが分かったハチちゃんは、少しでもお姉ちゃんのそばへ近づこうと、窓の隙間に顔をねじ込んでいたといいます。

亭主関白な姿が可愛いと絶賛！

2日ぶりの再会で、ハチちゃんに熱烈な歓迎を受けたお姉ちゃん。そんなハチちゃんの姿を見たお姉ちゃんは、窓の隙間に顔をねじ込んでいるハチちゃんのお顔を優しく撫でてあげたといいます。

お姉ちゃんに優しく撫でてもらったハチちゃんは、なんだか嬉しそうなお顔。照れ隠しなのか、お姉ちゃんの手から離れて「どこ行ってたんだよ」というようにお姉ちゃんのことを見つめていたそう。

そして、まるで亭主関白な夫のように、「いいから早く乗れ」とアゴをクイッと動かしたといいます。

そんな亭主関白なハチちゃんの光景には、絶賛の声が寄せられることに。「早く乗れの鼻クイ最高です（笑）」「高級車を容赦なくこじ開けるｗ」といった感想が寄せられることとなりました。また、「窓が妙な汚れ方してる車ってほぼ犬飼ってるよねｗ」と、わんちゃんあるあるのコメントも共感を誘っています。

TikTokアカウント『hachi.1115』では、そんな表情豊かなゴールデンレトリバーのハチちゃんとご家族の、笑顔いっぱいな日常風景が投稿されています。

ハチちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「hachi.1115」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。