前哨戦段階から接戦を繰り広げていた『ワン・バトル・アフター・アナザー』と『罪人たち』が、最後まで付かず離れずの戦いを見せた第98回アカデミー賞。結果的には作品賞、監督賞、助演男優賞、脚色賞、編集賞、そして新設のキャスティング賞の計6部門に輝いた『ワン・バトル・アフター・アナザー』の全面的な勝利という幕切れとなった。

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対する『罪人たち』は主演男優賞と撮影賞、あとは前哨戦の結果から勝利がほぼ確定していた脚本賞と作曲賞の計4部門にとどまる。とはいえ、直前で急激な伸びを見せて逆転勝利を果たしたマイケル・B・ジョーダンと、女性撮影監督として初受賞を果たしたオータム・デュラルド・アーカパウの登壇シーンでの会場の盛り上がりは大きく、各部門のノミネート紹介時に『罪人たち』の映像が流れた際の歓声も群を抜いていた。“賞”としては『ワン・バトル・アフター・アナザー』が勝ち、“ショウ”としては『罪人たち』（あるいは『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』かもしれないが）の勝利といったところだろうか。

●ワーナーの「全面勝利」と、スタジオの政治力学

いずれにせよ、『ワン・バトル・アフター・アナザー』も『罪人たち』もワーナー・ブラザースの作品。アカデミー賞を作品単位ではなくスタジオ単位の催事として捉えるならば、両者のあいだに勝ち負けなど存在していない。同社は他にも『WEAPONS／ウェポンズ』のエイミー・マディガンが助演女優賞を受賞。オープニング映像でホストのコナン・オブライエンが彼女の役柄の真似をしていたように、全体を通じて買収騒動に揺れるワーナーへのはなむけの授賞式となったと言わざるを得ない。

そういった意味では渦中のスタジオであるパラマウントが一つのノミネートも獲得できず（『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』は前作同様に技術部門に挙がってもおかしくなかったが、音響賞のショートリスト止まりであった）、買収から撤退したNetflixが『フランケンシュタイン』で3部門、『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』で2部門、あとは短編ドキュメンタリー賞と短編実写映画賞の7つのオスカーを獲得したという点も興味深いところだ。

こうした映画界の政治がらみと、文字通りの政治的な背景がいろいろと見え隠れするアカデミー賞になったわけだが、純然と映画界の頂点を決める“賞”として見るとどうか。受賞結果の如何にかかわらず、やや盛り上がりに欠ける印象となったことは否めない。前哨戦とほぼ変わらなかったり、従前から有力視されていた受賞者がオスカーを手にしたり、そうした順当な結果に終わることは珍しくはないが、その順当さを裏付けるためのストーリーがやはり弱く見える。結局そこには、映画界云々ではない要素がべったりと付着しているからであろう。

●PTAの受賞に見え隠れする「功労賞」的側面と社会への危惧

今年の結果を象徴する最大のトピックといえば、ポール・トーマス・アンダーソン（PTA）が一晩で3つのオスカーを獲得した点だ。いわば、映画界でかなりの地位と影響力を築きながらも、なぜかオスカーと縁がなかった作家を讃える場としての役割が果たされた。これは第79回の『ディパーテッド』におけるマーティン・スコセッシや、第96回の『オッペンハイマー』におけるクリストファー・ノーランに対するそれとよく似ていて、申し分のない完成度の作品である反面、その作家を讃える上で本当にその作品で合っているのかという疑問がつきまとう共通点がある。

2025年度は『ANORA アノーラ』のショーン・ベイカーが複数部門を獲得したが、ここには対抗馬の『ブルータリスト』も含め、メジャースタジオが求心力を失った時代にあらためてインディペンデント映画の存在価値を提示する意味があっただろうし、第92回のポン・ジュノは多様性の象徴、第95回のダニエルズや第90回のギレルモ・デル・トロには賞におけるジャンル性の超越を含意していた。そのいずれの結果にも、映画界やアカデミー賞の今後への指針となるものが存在していた。

そういった意味で今回の“PTA祭り”は、映画界の未来を指し示す毅然としたスタンスが感じられず、先述したワーナーへのはなむけというやや内向きな意味合いと、現在の社会情勢への危惧のようなものが強く出た結果、やむを得ず導き出された受賞結果に見えてしまう。もっとも、前者だけを意味するのであれば『罪人たち』（現状、黒人監督が監督賞を獲った例は一度もない）でもよかったのだが、後者も込めなければならないという点で、それだけ喫緊した社会の現状にこそ問題の所在がある。要するに、PTAが悪いわけでも作品が悪いわけでもアカデミー会員が悪いわけでもなく、ただただ“あいつ”が元凶なのである。

●新設部門とノミネート数の減少が浮き彫りにする課題

閑話休題。今回からキャスティング賞が新たに追加され、総部門数は24となった。数年前に音響編集賞と録音賞が統合され音響（サウンド）賞（いまだに日本語表記が統一されないが）が設けられたことで減った部門数が回復したかたちとなる。とはいえ、短編3賞とアニメ、ドキュメンタリー、国際長編のような対象が限定された部門を除き、開かれた部門に候補入りした作品数を見てみると、今回は「28」。昨年の「27」よりは1本増えたが、第95回や第96回と並び、近年で最も多かった第89回からは10本も減少している。

賞の多様性が課題として挙げられてから数年。会員の数もバリエーションも増えたが、賞に招かれる作品は引き続き減少傾向にある。作品賞の10枠に2本の外国語作品が入り、日本から『国宝』がメイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネートされていたわけだが、あれだけの数の映画が公開されて賞の対象になるなかで、英語作品は20本ほどしかないというのはやはり寂しいものがある。

それならばいっそ、作品賞の枠を5本に戻したほうがスッキリしていいのではないかとも思うわけだが、あと2年でアカデミー賞も節目の第100回。権威ある“賞”としてのあり方を貫くか（権威というものは批判的に見られがちだが、それ自体が問題ではなく使い方の問題である）、“ショウ”に振り切るかなど、いまひとつ定まりきれないでいるさまざまな立ち位置を、そろそろ見直さなくてはならないのかもしれない。

（文＝久保田和馬）