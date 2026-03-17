左沢線と山形を盛り上げる、新たなきっかけになるかもしれません。きょう大江町で、町と老舗弁当店が共同開発したオリジナル弁当のお披露目会が開かれました。

【写真を見る】肉ざんまいの新・名物！？左沢線開通104周年記念の”特製弁当”が誕生 牛・豚・鶏と県産の肉を1度に3つ味わえる！（山形・大江町）

大江町役場できょうお披露目されたのは、大江町と米沢市の松川弁当店が共同で開発した、その名も「始発駅左沢の肉ざんまい弁当」です。

来月に開かれるJR左沢線全線開通104周年イベントを盛り上げ、左沢線のPRや沿線の賑わい創出を目的に開発されました。





弁当の特徴は、県産の肉を1度に3種類楽しめること。

■弁当の「肉ざんまい」を見よ





山形牛をすき焼き風に味付けして煮込んだ牛肉エリアに、ブランド豚「米澤豚一番育ち」の肩ロースを香ばしく焼き上げた豚肉エリア、県産ハーブ鶏を使った鶏肉エリアの3つに分かれていて、ご飯は県産の「はえぬき」を使用しています。



この弁当を試食した大江町の松田町長は・・・。





大江町 松田清隆 町長「今回はすき焼きの味だったり、（豚肉の）炭火の味だったり、（鶏肉の）味噌の味だったり、三種類楽しめる素晴らしい弁当ができたと思う。ザ・んまい！！（ウマイ）」



特別に、県産ハーブ鶏をいただきました。高畠町産の白みそに3日間漬け込んだ自信作だといいます。





藤井響樹アナウンサー「ジューシーで柔らかいです。味噌が優しくふわっと香る。それでいてサイズ感もあるので、食べ応えも十分です。コメとの相性も抜群です。これはあっという間に食べ終わりますよ」

■弁当店の挑戦も





さらに豚肉エリアは左沢線沿線のある名物グルメを参考にしたといいます。





松川弁当店 遠藤仁 工場長「寒河江市の焼き鳥屋さんをご紹介いただいて。この炭の香りを（豚肉に）表現してみたいという思いで」



特製のタレで炭火の味を表現したそうです。



藤井アナウンサー「確かに香ります。炭火特有の脂の旨味が肉にしみついているような、あふれ出ているような、そういった旨味が駅弁でもしっかりと再現されています」



この「始発駅左沢の肉ざんまい弁当」は、来月18日と19日に開かれる町のイベントで販売されるほか、4月からは首都圏でも販売するということです。