「凄すぎて、止めなきゃいけないレベルらしい」ネクスト侍は誰になる？投手力も課題とされた中…球界OBが着目した「日本ハム21歳右腕」「ロッテ18歳右腕」
石垣は成長が期待されるドラ1右腕だ（C）産経新聞社
大会連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。
【侍ジャパン】WBC日本代表が準々決勝進出！『まだ話題にはなってないけど〇〇選手は凄い︎』将来ジャパンに選ばれる可能性がある逸材とは︎
メジャーの選手を多く揃えたベネズエラ相手に8失点。試合後は井端弘和監督もストレートをしっかり捉えられたと伝えられるなど、投手力強化も今後の課題になると見られている。
そんな中、中日でヘッドコーチも務めた片岡篤史氏が自身のYouTubeチャンネルを3月14日までに更新。「将来、ジャパンに選ばれる可能性がある逸材」について語っている。
まず1人目に名前をあげたのは日本ハムの達孝太。
高卒4年目シーズンとなった昨季は7月14日の西武戦までプロ初登板から負けなしの7連勝とプロ野球記録を樹立。一躍、その名を知らしめた。
ソフトバンクとのCSファイナルSでも好投。すでに今季もソフトバンクとの開幕カードに投げることも内定している。
達について片岡氏は恵まれた体格もあるとして「彼の去年ぐらいの成長速度というのは 今年は本当に主戦として1年間活躍できれば」と2桁勝利を果たせれば、チームも優勝に近づいていくとした。
負けが少なく、長身、直球の強さ、制球力も優れているなど、ファンの間では球団OBのダルビッシュ有になぞらえる声もあがるほどポテンシャルの高さも認められている。
そして2人目の注目選手として「意外と皆さん、表にだしてないけどやっぱり聞いてるとものすごく評判が良い」と球界内の評価が高いとして名前をあげたのが、ロッテのドラ1ルーキー、石垣元気だった。
「ただ凄すぎて、止めなきゃいけないレベルらしい」とした。具体的に石垣の良さには「持って生まれたボールの勢いもそうやし」としながら、体がそこまで出来上がってないとした。
現在では「色々な筋力とか測れるから、この筋力でこれだけ凄いボールを投げるということは…」と今後の成長も期待されているとした。
現段階ですでに「開幕から使えるぐらいのボール投げているみたいやけど」と即戦力としながら、プロで戦うフィジカルも重視しながら、慎重な育成が進められているとした。
「次回のWBCぐらいには怪我なかったらね」と今後の成長曲線が楽しみな逸材とした。
さらに動画内ではネクスト侍候補として松尾汐恩（DeNA）、滝澤夏央（西武）のポテンシャルにも触れた。
第6回大会にして初めて4強に進めなかった今大会はメジャー組の活躍が光りながら、各国も世界を見据えた選手育成、起用を行ってきた。
再び世界一奪回を目指す次回大会で躍動した姿を見せるのはどの選手となるか。引き続き、話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]