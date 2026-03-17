「凄すぎて、止めなきゃいけないレベルらしい」ネクスト侍は誰になる？投手力も課題とされた中…球界OBが着目した「日本ハム21歳右腕」「ロッテ18歳右腕」

石垣は成長が期待されるドラ1右腕だ（C）産経新聞社

大会連覇を目指した野球日本代表「侍ジャパン」は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、6大会目で初めて4強入りを逃すことになった。

【侍ジャパン】WBC日本代表が準々決勝進出！『まだ話題にはなってないけど〇〇選手は凄い ︎』将来ジャパンに選ばれる可能性がある逸材とは ︎

メジャーの選手を多く揃えたベネズエラ相手に8失点。試合後は井端弘和監督もストレートをしっかり捉えられたと伝えられるなど、投手力強化も今後の課題になると見られている。

そんな中、中日でヘッドコーチも務めた片岡篤史氏が自身のYouTubeチャンネルを3月14日までに更新。「将来、ジャパンに選ばれる可能性がある逸材」について語っている。

まず1人目に名前をあげたのは日本ハムの達孝太。



高卒4年目シーズンとなった昨季は7月14日の西武戦までプロ初登板から負けなしの7連勝とプロ野球記録を樹立。一躍、その名を知らしめた。

ソフトバンクとのCSファイナルSでも好投。すでに今季もソフトバンクとの開幕カードに投げることも内定している。

達について片岡氏は恵まれた体格もあるとして「彼の去年ぐらいの成長速度というのは 今年は本当に主戦として1年間活躍できれば」と2桁勝利を果たせれば、チームも優勝に近づいていくとした。

負けが少なく、長身、直球の強さ、制球力も優れているなど、ファンの間では球団OBのダルビッシュ有になぞらえる声もあがるほどポテンシャルの高さも認められている。