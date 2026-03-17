バスケットボールＢ１東地区のレバンガ北海道は１７日、Ｂ２青森からＰＦマックス・ヒサタケ（２７）を獲得したと発表した。期限付き移籍で契約期間は今年の５月３１日まで。

Ｂリーグの選手登録期間最終日に加入が発表されたヒサタケは、米国出身で２０３センチ、１０５キロの体格。これまでＳＲ渋谷や三遠などでプレーし、２４年からは青森に所属している。今季はＢ２で１試合平均１４・６点、１０・９リバウンドを記録している。

現在東地区４位のレバンガ北海道は、チームリバウンド王のＣ／ＰＦジョン・ハーラー（２６）が喉頭外傷と甲状軟骨骨折で戦線離脱。ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）が左手親指骨折から復帰した直後に再び主力を失い３連敗と苦しんでいる。初のＣＳ出場に向け、ワイルドカード争いでもボーダーラインの４番手と負けられない状況にあり、ヒサタケは「レバンガ北海道への加入にとても気持ちが昂っていますし、この機会をいただけたことに感謝しています。勝利に貢献し、チームの成功を築くために、全力を尽くします。ファンの皆さんに会えるのを楽しみにしています！」とコメントした。