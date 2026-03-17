17日、参議院予算委員会において、国際紛争専門家でもあるれいわ新選組の伊勢崎賢治議員と小泉進次郎防衛大臣がジブチ自衛隊部隊について議論した。

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伊勢崎議員は「イラン情勢の緊迫を受け、（東アフリカの）ジブチに拠点を置く米軍のセキュリティレベルが上がっております。当然、自衛隊の基地においても、出入り口の管理や警備要領の改定、もしくはROE（部隊行動基準）の見直しなど、警備体制の強化は不可欠であります。防衛大臣、現在の部隊の対応状況について確認させてください」と質問。

これに小泉防衛大臣が「部隊そして隊員の安全確保に万全を期すというのは当然のことです。現在、自衛隊ジブチ拠点におきましても、情報収集や連絡体制を強化しつつ、必要な警備体制をとっております。ただ、これはもう（伊勢崎）先生がお分かりの通りだと思いますが、警備体制の詳細につきましては、我が方の手の内が明らかになり、そのことによって部隊の安全にも関わる恐れがあることからお答えはできません」と回答すると伊勢崎議員は笑顔を見せた。

小泉防衛大臣は続けて「あらゆる事態に対処できるよう警備に万全を期しているところであります。いずれにせよ、ジブチ拠点を取り巻く情勢について、引き続き常に緊張感を持って情報収集・分析にあたり、ジブチ軍や現地に所在する各国軍関係者とも緊密に連携しつつ、情勢などに応じて、部隊そして隊員の安全確保に万全を期してまいります」と答えた。

伊勢崎議員は「まあそれが精神論なんですけれども」

伊勢崎議員は「（小泉）大臣、お父様にはお世話になりました」と小泉防衛大臣の父親である小泉純一郎元総理に言及（小泉純一郎政権下でアフガニスタンの武装解除を担当した経歴を持つ）。

続けて「自衛隊にとって機密情報なんですけども、米軍にとってはオープンソースで確認できます。そこは置いておきます。基地の防衛体制が強化されれば、当然、誤射や職務上の過失といったリスクの蓋然性が高まります。ここで問題になるのが、海外派遣された自衛隊員が公務中に過失事件を起こした場合の“法の空白”の問題です。これ、日本特有、日本だけにある問題です。2020年、当時の河野（太郎）防衛大臣が国外犯処罰規定の法整備に向けた検討を表明してからすでに6年経ってしまいました。老婆心ながら、『自衛隊員は厳しい訓練を受けているから大丈夫』というような精神論で済む話ではございません。さらに、日本・ジブチ地位協定では自衛隊員が犯した過失を含む全ての事犯の裁判権をジブチ側が放棄する形になっております。しかし、肝心の日本の法に空白があるんです。このままではこの地位協定自体が砂上の楼閣であります。この深刻さ、お分かりになりますよね？」と投げかけた。

さらに、「 逆の立場の日米地位協定において」として「米側にはないですが、もし米側に法の空白があったとして、『裁判権を放棄しろ』って迫られたら、いくら我々でも怒りますよね。話を戻します。もし何らかの事故が起きて、ジブチ側からこの法の空白を指摘されれば、日本の国際的な信用は失墜いたします。速やかに法整備を進める決意を伺いたいと思います」と質問した。

小泉防衛大臣は「まず、自衛隊は、法令を遵守し任務を行うよう厳しい訓練を行っており、過失による事故等についても発生しないよう、平素から部隊において安全管理を徹底するなど指導を行っているところであります。さらに、海外派遣部隊の隊員については、現地住民との良好な関係を維持し、事故の未然防止に万全を期すことが最も重要であり、現地状況や活動内容を踏まえた追加的な教育訓練も行っているところであります。このようなことから、自衛隊員が武器を使用して現地の一般住民に危害を加える事態というのは極めて想定しにくいものと考えていますが、海外派遣部隊の隊員の服務規律については重要であり、隊員の過失行為にかかる国外犯処罰規定のあり方も含め、不断に検討してまいります」と回答した。

伊勢崎議員は「まあそれが精神論なんですけれども、回避していただきたい。念のために申し添えますけれども、ホルムズ海峡等の議論において、法の空白を解消しないまま自衛隊に新たな海外任務、それも好戦性の高いそれを課すことはもってのほかでございます。過失を裁く国内法が未整備のままでは、隊員も、そして現地の人々も守れません。国家が命令した行動の結果を法で律することのできない状況を放置するのは法治国家としての不作為にほかなりません。ぜひ心に留めておいてください。もう6年経ってますから、法整備をお願いいたします」と訴えた。

（ABEMA NEWS）