◆オープン戦 ロッテ４―２阪神（１７日・ＺＯＺＯマリン）

阪神が誇る佐藤＆森下の“アイブラック兄弟”が超速で戻ってきた。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦に敗れ、翌日に帰国。成田空港から千葉県内のチーム宿舎に直行し、この日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に即先発出場した。佐藤が２打数無安打で、森下が１打数無安打１四球。快音こそ響かなかったが、開幕に向けて再出発した。

佐藤は「いい動きができたので、それが一番」と笑顔を見せ、森下も「（時差ボケで）早く起きちゃったけど。大丈夫。しっかり頑張りたい」と気合十分だ。藤川監督は、坂本を含むＷＢＣ組の３人を即スタメン起用したことについて「止まる理由はない。常に磨き続けて、現役の間はやり続ける。力強くなってもらいたい」と理由を明かした。

ベネズエラ戦の１点を追う３回に佐藤が同点二塁打を放ち、続く森下が一時勝ち越しの３ラン。世界に名を売った２人の猛虎戦士は臨戦態勢を整え、２７日の巨人との開幕戦（東京Ｄ）に挑む。相手先発は、ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）に決定。佐藤は「しっかり準備する」と誓い、森下も「（初対戦を）苦としていない」と自信を示した。（中野 雄太）

阪神・坂本（米国から前日の１６日に帰国して即先発マスク。今年初めて才木と組んで５回１失点の好投に導く）「いい球を投げていた。まあまあ大丈夫かな…と」