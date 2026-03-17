米大統領専用機エアフォースワンの機内で記者団に発言するトランプ大統領（左）/Kevin Lamarque/Reuters via CNN Newsource

（CNN）イランの戦争の状況を伝える米国の報道機関に対し、米国のドナルド・トランプ大統領や政権幹部が相次ぎ圧力をかけている。

トランプ大統領は「犯罪者」「非愛国的」などの言葉を使って報道機関を非難した。米連邦通信委員会（FCC）のブレンダン・カー委員長は放送免許で脅しをかけ、ピート・ヘグセス国防長官は記者会見で報道機関を侮辱した。

「情報の伝達者を攻撃する」戦略はあからさまだ。もっともそれは、この戦争に対する国民の支持の異常な低さ、あるいは戦争そのものの成り行きに対する不安の表れかもしれない。

ヘグセス長官のマスコミ批判について、CNNのデービッド・アクセルロッド上級政治解説員は「戦争のニュースが良くならないのなら、戦争のニュースを伝える者を攻撃した方がいいと決めたらしい」とコメントした。

アクセルロッド氏はさらに、トランプ大統領が憲法修正第1条のない国を「うらやんでいる」と推測する。「プーチンならこんな我慢をせずに済む！」

主要メディアが政権の批判にひるむ様子はない。戦時報道を妨害しておとしめようとする行為は、戦争報道そのものと同じくらい古いとの認識がある。

CNNのマーク・トンプソン会長兼最高経営責任者（CEO）は声明の中で、「政治家には、自分の決定に疑問を生じさせる報道を虚偽だと主張する明白な動機がある。CNNにおける唯一の関心事は米国および世界中の視聴者に真実を伝えることであり、いかなる政治的脅しも中傷もそれを変えることはできない」と強調した。

ただし、こうした言説は注視して分析する価値がある。それは大統領の世界観の表れであり、支持者の認識もそこから形作られる。

トランプ氏のメディアバッシングは今、異常に大きな吠え声になっている。15日夜には戦争に関する難しい質問を何度も「虚偽」と呼んではねつけた。イランが偽情報を拡散させていると非難しながら、自らもそうした情報を拡散させた。

トランプ氏の「反逆罪」発言

トランプ氏は15日夕のトゥルース・ソーシャルへの長文の投稿で、「腐敗した報道機関」を激しく非難している。

イラン軍の勝利を描いたAI生成の偽動画が出回っているという指摘は正しかったが、一方でイランが「偽ニュースメディアと緊密に連携して」こうした動画を見せているという虚偽の主張を展開。中でも米空母エイブラハム・リンカーン炎上のあからさまな偽動画をやり玉に挙げ、「これを生成した報道機関は虚偽情報の拡散で反逆罪に問われるべきだ！」と書き込んだ。

トランプ氏の主張とは裏腹に、信頼できる報道機関はこうした動画を拡散させない。

大統領専用機の機内で15日夜に記者団の取材に応じたトランプ氏は、AI生成動画の氾濫（はんらん）にいら立った様子でAIに何度も怒りをぶつけた。

「実際、これはかなり犯罪的だと思う」とトランプ氏は言い募り、「なぜなら信頼ゼロのメディア企業が、虚偽と知りながら情報を流しているからだ」と語った。

報道機関がそんなことをする動機はない。報道のビジネスモデルは信頼できる情報の上に成り立っている。ただ、「戦争の霧」は確かに存在する。戦時は事実を作り話から切り離すのが極めて難しいこともある。

トランプ氏は、ABCニュースの記者から「あなたのPAC（政治活動委員会）が送った資金集めのメール」にクウェートで命を落とした米兵の名誉の帰国の際の写真が使われていたという事実を指摘された際も、いら立ちを見せた。「こうしたメールの送信は適切だったと思いますか」と質問されてトランプ氏は「イエス」と答え、自分はそのメールを見ていないと説明。続いてその記者の所属を尋ねてABCニュースに非難の矛先を向け、「ABCからはもういらない」と言い放つと、機内を見回して別の質問者を探した。

国防長官が画面のテロップ差し替えを提案

一方、FCCのカー委員長はX（旧ツイッター）への投稿で、地方局の免許取り消しをちらつかせ、戦争に関する報道に不満をぶつけたトランプ氏の投稿を添えた。

ちなみにトランプ氏の不満の矛先は米紙ニューヨーク・タイムズとウォールストリート・ジャーナル（WSJ）で、いずれもFCCの管轄外。しかし公共の電波を利用する地方局はFCCの規制対象として、8年ごとに免許が更新される。「放送局は公共の利益において運営しなければならない。そうしなければ免許を失う」とカー氏は書き込んだ。

ヘグセス国防長官（FOXニュースの元司会者）は13日の記者会見で、放送各社が画面に表示する「中東戦争激化」などのテロップを、自分好みの「イランますます絶望的に」のようなテロップに差し替えることを提案した。

偶然かどうか、その2日後、ヘグセス氏の古巣のFOXの番組は、まさにその「中東戦争激化」というテロップを使用した。

ヘグセス氏はまた、「イランの戦争がホルムズ海峡に与える影響をトランプ政権が過小評価している」というCNNの報道も非難。パラマウントによるワーナー・ブラザース・ディスカバリー（CNNを含む）の買収計画に言及し、「間もなくデービッド・エリソン（パラマウントCEO）があのネットワークを引き継げば、もっと良くなる」と発言した。