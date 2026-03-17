夫の不倫をリークしたのは私!? 身に覚えのない汚名を着させられた妻が犯人特定のために立ち上がる！そして彼女がたどり着く衝撃の事実とは？【書評】
【漫画】本編を読む
『週刊誌に不倫をバラしたのは、妻？』（すぅ：漫画、ユニバーサル・パブリシング：原作・編集協力/KADOKAWA）は、女性俳優の日香里が主人公。アイドル出身で現在は名MCとして活躍する夫・昌良と結婚して10年、一人息子をもうけて家庭を優先した日々を送っていた。そんなある日、人気上昇中の女性俳優・瑠海と昌良の不倫疑惑が持ち上がる。しかも、その情報をリークしたのは妻の日香里ではないかというウワサが飛び交い、不倫疑惑すらも寝耳に水状態の日香里は大きく動揺するのだった。
ネットやテレビではリークした人物の話題が大きくなっていき、その疑惑が日香里に向けられていくなか、週刊誌に昌良と瑠海の不倫を裏付けるような第2報が掲載される。それを受けて昌良は、瑠海と飲みに行ったのは一度だけと言っていたのは嘘であることを白状。もはや何を信じていいのかわからなくなった日香里は、自らの疑惑を晴らすため、そして不倫の真偽と、情報を流した人物を突き止めるために動き出すのだった――。
本作の魅力は、日香里の周りにいる人間たちの誰もが怪しいため、ウワサを流した犯人はおろか、展開の予測がつかない謎解き要素が含まれていることだ。日香里は果たしてこの事件の真実にたどり着くことができるのか。嘘と裏切り、復讐が交錯する本作の衝撃のラストはぜひあなたの目で確かめてほしい。
文＝nobuo