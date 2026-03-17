市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。天気のポイントです。

小野：

あす18日から下り坂です。18日の雨は、加賀は夕方から、能登は夜からでょう。20日からの3連休は晴れます。22日・日曜日、23日・月曜日はサクラが満開のころの気温です。



きょう17日夜の予想天気図です。

小野：

高気圧の位置と、大陸にある低気圧と前線の位置に注目して、天気図をあす18日に変えますと…

小野：

高気圧は、太平洋側に離れます。低気圧と前線は、さらに近づいてきます。石川県内は、次第に雨が降り出すでしょう。



あす18日の雨の予想を見ていきます。

次第に、雨の範囲が近づきます。夕方には、加賀から降り始めるでしょう。雨は夜の間、続きます。コンピューターの予報が変わり、 あさって19日朝7時の段階で、まだ加賀では、雨が残っている予報になりました。ただ、午前中には止むでしょう。



気象台の 週間予報です。

小野：

雨の後は、3連休の晴れが待っています。21日・土曜日を中心に青空が広がるでしょう。週明け23日・月曜日は、今のところ一時、雨の予報です。22日・日曜日、23日の最高気温は16度と4月上旬並みで、サクラが満開のころの気温でしょう。



市川：

サクラの開花が待ち遠しいです。

