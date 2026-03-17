名古屋に新しくできる「ザ・ランドマーク名古屋栄」の全貌が明らかになりました。

【写真を見る】名古屋･栄で“最も高いビル”ザ・ランドマーク名古屋栄 ｢HAERA｣6月11日開業 カルティエ・シャネル…超高級ブランドも並ぶ

地上41階、高さ211メートルと栄エリアでは最も高いビルが、今年6月11日に誕生することになりました。その名は「ザ・ランドマーク名古屋栄」。

5階から9階はTOHOシネマズの大型映画館に、31階から41階はヒルトンの最高級ブランド「コンラッドホテルズ＆リゾーツ」が入ります。





HAERAの由来は「栄える＋時代を意味するERA」

さらに、地下2階から地上4階まではJ・フロントリテイリンググループが手がける商業施設「HAERA」が入ります。

（大石邦彦アンカーマン 2025年12月）

「真下にくると余計高さが際立ちますね」

去年12月、大丸松坂屋やパルコなどを展開するJ.フロント リテイリングの小野社長とともに、「ザ・ランドマーク名古屋栄」に入る「HAERA」を取材。



（J.フロント リテイリング 小野圭一社長）

「栄という文字の読み方を変えると栄える。これに時代という意味のERAをくっつけて“HAERA”という名前にしています」

6月11日にグランドオープンへ

小野社長は、今年1月のCBCテレビの正月特番に生出演した際には…



（小野社長 1月4日放送）

「内容の詳細はまだお伝えできないのが残念なんですけれども、間違いなく新しい魅力をもった商業施設になることはお約束できます」

そして、きょう…



（小野社長）

「HAERAは2026年6月11日にグランドオープンすることを決定しました。街に向かって開かれることで、栄のポテンシャルを最大限に引き出し、街全体の輝きをさらに高めたい」

小野社長は、HAERAのグランドオープンも6月11日に正式決定したと発表。



施設内には、カルティエやシャネルといったラグジュアリーブランドや、東海地方初出店の飲食店など全65店舗が出店します。

全65店舗を一覧で掲載しています。

商業施設オープンに街の人は…

この知らせを受けて街の人は…



（街の人）

「最近ちょっと栄は寂しかった」

「名古屋駅の方がメインで、栄は地元。おしゃれという感じではなかった。おしゃれな施設ができるといいんじゃないですか」

どんな商業施設に？

全国的に大規模な再開発が進まない厳しい環境下で、期待が高まる名古屋の新スポット。小野社長に直撃しました。



（小野社長）

「ファッションからライフスタイル、アートから食に至るまで、いろんな魅力をぎゅっと濃縮した施設」



Q.HAERAのターゲット層は？

「広くいろんなお客様にご利用いただきたい。栄を広域から人がわざわざ集まる目的地にしていきたい」

今後どうしていきたい？

今年9月には愛知・名古屋でアジア大会が開催され、世界から観光客が訪れることも期待できます。



（小野社長）

「名古屋はインバウンドの伸びしろが、東京や大阪に比べてはるかに大きい。栄にいろんな国の方々が来ていただく状態を作っていきたい」