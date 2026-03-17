「透明感が…」LE SSERAFIM・チェウォン、オフショルから覗くほっそり“美鎖骨”に視線集中

LE SSERAFIMのチェウォンが、透明感あふれるビジュアルでファンを魅了した。

チェウォンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】チェウォン、オフショルからほっそり“美鎖骨”

公開された写真には、鏡越しにセルフィーを撮るチェウォンの姿が収められている。

写真の中でチェウォンは、ブラウンのトップスにデニムを合わせたシンプルなスタイリングを披露。オフショルダーデザインのトップスからは、なめらかな肌や華奢な鎖骨がのぞき、女性らしい魅力を放った。

投稿を見たファンからは「透明感が…」「美しすぎる」「理想の女の子」「本当に可愛い」などのコメントが寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは、8月14日〜16日に開催される日本最大級の音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2026」に出演予定だ。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base 〜君がくれたもの〜』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。