to/one新作グロス登場♡夏きらめく限定コスメコレクション

ナチュラル＆オーガニックブランドto/oneから、2026年サマーコレクションが登場。きらめきや透明感をテーマにしたアイテムは、夏らしい軽やかなメイクを叶えてくれます。唇・目元・頬に彩りを添えるラインナップは、気分のままに楽しめる自由なスタイルが魅力♡太陽の光を味方につけたような輝きで、季節感たっぷりのメイクを楽しんでみてください。

ぷるんと艶めく新作グロス

トーン ペタル ブルーミング グロス C



価格：2,750円（税込）

高粘度オイル配合で、ぷるんと立体的な唇を演出。シアーな発色と繊細なパールが、みずみずしく輝く艶膜を作り出します。うるおいとツヤが長時間続き、夏メイクにぴったりのアイテムです。

カラー：01 Moonlit Shell／02 Mermaid Splash／03 Syrupy Kiss

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透明感を仕込むアイパレット

トーン ペタル フロート アイパレット



価格：4,180円（税込）

異なる質感の4色がセットされ、重ねても濁らずクリアに発色。繊細なパールとマットのバランスで、奥行きのある印象的な目元を演出します。涼やかさと華やかさを両立したパレットです。

カラー：09 Seaside Mist／10 Sunset Float

マルチに使える限定カラー

トーン ペタル メルティング カラー ポット



価格：3,850円（税込）

マットとグロウの2層設計で、チーク・リップ・アイカラー・ハイライトとしてマルチに活躍。1つでさまざまなメイクが楽しめる万能アイテムです。

カラー：限定4色（EX01 Under the Palms／EX02 Salty Air／EX03 Sun & Sand／EX04 Tropic Flush）

第1弾：2026年4月17日(金)全国発売※Web10:00～

・ペタル ブルーミング グロス C

・ペタル フロート アイパレット

第2弾：2026年5月29日(金)全国発売※Web10:00～

・ペタル メルティング カラー ポット

夏メイクを自由に楽しんで♡

to/oneのサマーコレクションは、きらめきと透明感を自由に楽しめるラインナップ。

グロスを主役にしたみずみずしいメイクから、マルチカラーで遊ぶトレンド感あるスタイルまで、自分らしい表現が広がります♡

この夏は、気分のままにカラーを重ねて、新しい自分に出会ってみてください♪