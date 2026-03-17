歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

夫からもらった、プレゼントについて、綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「うわ！ ルイヴィトン！」 夫からホワイトデーのプレゼント 「リップスティック。真っ白です」「とても贅沢な品物」「大切にします」





堀ちえみさんは「本日はホワイトデーだった… 忘れていたけど、主人からプレゼントをいただきました。」と、投稿。



続けて「うわ！ ルイヴィトン！」と綴ると、ブランドの紙袋の画像をアップしました。







そして「ありがとう！ 袋から出したら、こんな箱が… この中身がナント！ リップスティック。真っ白です。」と、写真を添えて説明しました。





堀ちえみさんは「主人の一言。『ホワイトデーだからホワイトです』」と、投稿。





続けて「くちびるに乗せてみました。」「スッとする香りもよく、潤い成分がすごい！ とても贅沢な品物です。」「中身も入れ替えられるので、永く愛用できますね♥」



そして「大切にします。」「いつもありがとう。」と、その思いを綴っています。







堀ちえみさんは2024年2月下旬、自身のブログで2019年2月に公表した舌がんが「完治」と診断されたことを報告しました。

そして、治療・リハビリと並行して準備していたコンサートを2024年4月20日に完遂。さらに2024年5月には新曲「FUWARI」をリリースするなど、着実に歌手活動を続けています。







【担当：芸能情報ステーション】