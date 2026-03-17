きょうは名古屋で桜開花の発表がありました。平年より7日早い開花で、観測史上、最も早い記録に並びました。あすはその咲いたばかりの桜に雨が降りそうです。この時期の雨は「催花雨」といって、開花を促す雨なので、桜のつぼみもどんどん膨らむでしょう。

【CGで見る】雨の降り出す時間帯は？明日18日(水)の雨の予想シミュレーション

雨の降り出す時間帯は？

あすは低気圧が西から進んでくるため、九州から雨が降り出してきそうです。雨の降り出す時間帯は、九州・四国・中国では朝から、近畿は昼ごろ、東海は夕方から雨になるでしょう。関東や北陸、東北南部も、夕方から夜にかけて雨の所が多くなりそうです。九州や四国、近畿では雷を伴って強く降る所もあるでしょう。太平洋側の沿岸部では南風が強く吹きそうです。

南風で雨のわりには気温高め

あすの各地の予想最高気温です。

札幌 :7℃ 釧路 :6℃

青森 :10℃ 盛岡 :11℃

仙台 :11℃ 新潟 :12℃

長野 :16℃ 金沢 :14℃

名古屋:16℃ 東京 :15℃

大阪 :15℃ 岡山 :12℃

広島 :11℃ 松江 :11℃

高知 :15℃ 福岡 :16℃

鹿児島:21℃ 那覇 :24℃

西日本では日差しがないので、きょうより低くなりますが、南風が吹くので、それほど寒くはないでしょう。晴れる北海道や東北北部は4月並みの暖かさの所もありそうです。

寒の戻りはもうない？

この先、4月の頭にかけて、平年より暖かい空気が流れ込み続けます。このため、全国的に4月並みの暖かさの日が多くなりそうです。冬の寒さに戻ることはなさそうなので、少しずつ春服にシフトするのが良いでしょう。積雪の多い地域では雪崩や落雪にお気をつけください。