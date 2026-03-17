日本名指しで「協力すべき」ホルムズ海峡めぐりトランプ大統領が不満　19日に首脳会談の高市首相「何ができるか検討」

夜空を引き裂く爆発音。これは攻撃の瞬間とみられる映像です。

爆発と同時に大きな炎が上がり、巨大な黒煙が立ち上る様子がわかります。

ロイター通信によると、17日未明にバグダッドのアメリカ大使館に対し、ロケット弾と少なくとも5機のドローンによる攻撃がありました。

バグダッドのアメリカ大使館は、アメリカ国民に対し、イラクからの退避を呼びかけています。

中東情勢が混迷する中、トランプ大統領は「（ホルムズ海峡を経由する石油輸入は）日本は95%、中国は90%。ヨーロッパもかなりの割合だ。韓国は35%だ。だから彼らはホルムズ海峡で協力すべきだ」と延べ、トランプ節を炸裂させました。

いまだ戦闘が続く中東地域。

ドローンの飛行する音が響く中、地上から発射されたとみられる弾丸がドローンに命中。

一方で、ドローン1機が敷地内に落ち、炎と煙が立ち上る様子を捉えた映像もあります。

こうした中、トランプ大統領は「協力しない国が1、2カ国ある。アメリカが約40年間何百億ドルもかけて守ってきた国の中には」と不満を漏らしました。

事実上の封鎖が続くホルムズ海峡での船舶の安全確保について、トランプ大統領は日本などを名指しし、“影響を大きく受ける国々が海峡の安全確保に関与すべきだ”と、協力することを改めて求めました。

これまでに、中東での船舶護衛に向けて、7カ国と協議中であることも明らかにしています。

トランプ大統領が要請している船舶の護衛について、高市首相は17日午前の参議院予算委員会で、「法的に可能な範囲で何ができるか、精力的に政府内で検討している。事によっては、国会の承認が必要なミッションもあるが、その場合にはできるだけ幅広く、各党・各会派の代表の方に丁寧にお話をしていきたいと考えている」と述べました。

自衛隊の派遣について、重ねて質問された高市首相は「例えば“日本がテロの標的になる”といったリスクもあります。高市内閣はしたたかな外交を、国益第一の外交を展開してまいります」と答えました。

19日には、アメリカ・ワシントンでトランプ大統領との首脳会談を控えている高市首相。

自衛隊の艦船の派遣を巡り協議する可能性もあり、難しい判断を迫られます。