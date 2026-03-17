【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ “食”にまつわる言葉がヒント
日々の暮らしになじみ深い言葉の「響き」をつなぎ合わせて、頭のリフレッシュを図ってみませんか？
今回は、冬の晩酌にうれしい飲み方から清涼感あふれる和の香辛料まで、食に関わる語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に考えてみましょう。
□□わり
し□□で
あ□□ず
ヒント：焼酎などを熱いお湯で薄めて、香りを立たせる飲み方を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれのキーワードに「おゆ」を当てはめると、次のようになります。
おゆわり（お湯割り）
しおゆで（塩茹で）
あおゆず（青柚子）
寒い季節に体を温める「お湯割り（おゆわり）」、素材の鮮やかな色と味を引き出す「塩茹で（しおゆで）」、そして料理に上品な香りを添える「青柚子（あおゆず）」。
酒の楽しみ方、調理の技法、自然の恵み、異なる視点の言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。すべての空白が埋まったときの、すっきりとした心地よさを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、冬の晩酌にうれしい飲み方から清涼感あふれる和の香辛料まで、食に関わる語彙をセレクトしました。3つの空欄すべてを正しく埋める2文字の音が何か、これまでの経験を基に考えてみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
し□□で
あ□□ず
ヒント：焼酎などを熱いお湯で薄めて、香りを立たせる飲み方を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：おゆ正解は「おゆ」でした。
▼解説
それぞれのキーワードに「おゆ」を当てはめると、次のようになります。
おゆわり（お湯割り）
しおゆで（塩茹で）
あおゆず（青柚子）
寒い季節に体を温める「お湯割り（おゆわり）」、素材の鮮やかな色と味を引き出す「塩茹で（しおゆで）」、そして料理に上品な香りを添える「青柚子（あおゆず）」。
酒の楽しみ方、調理の技法、自然の恵み、異なる視点の言葉たちが、特定の2文字を介して鮮やかに結びつきました。すべての空白が埋まったときの、すっきりとした心地よさを実感できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)