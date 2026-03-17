ニトリ「Nクールぬいぐるみ」に新作登場！ 今年はチンアナゴやかっぱが仲間入り
「ニトリ」は、2月中旬から、「Nクールぬいぐるみ」を、一部店舗や「ニトリネット」で販売している。
【写真】物語の動物シリーズとして“かっぱ”が登場！ 「Nクールぬいぐるみ」一覧
■海の仲間たちにも新たなアイテムが
今回登場したのは、接触冷感シリーズ「Nクール」生地を使った、抱きしめてひんやり、触って楽しい、見て楽しい、海と山の仲間たちのぬいぐるみ。
海の仲間たちは、昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」に加え、リアルさも兼ね備えた「ウミウシ」、「タコ」、「イカ」、「アザラシ」、「カメ」、「チンアナゴ」、「ペンギン」を新たにラインナップ。中でも「クジラ」は、SサイズとLサイズの2種展開で、それぞれ違う表情なのもポイントだ。
また、森の仲間たちには、「ヒヨコ」をはじめ、物語の動物シリーズとして「ユニコーン」に「かっぱ」が仲間入り。人気の「シマエナガ」は、S、L、LLの3サイズが用意されていて、好みにあわせて選ぶことができる。
【写真】物語の動物シリーズとして“かっぱ”が登場！ 「Nクールぬいぐるみ」一覧
■海の仲間たちにも新たなアイテムが
今回登場したのは、接触冷感シリーズ「Nクール」生地を使った、抱きしめてひんやり、触って楽しい、見て楽しい、海と山の仲間たちのぬいぐるみ。
海の仲間たちは、昨年人気だった「メンダコ」や「クジラ」に加え、リアルさも兼ね備えた「ウミウシ」、「タコ」、「イカ」、「アザラシ」、「カメ」、「チンアナゴ」、「ペンギン」を新たにラインナップ。中でも「クジラ」は、SサイズとLサイズの2種展開で、それぞれ違う表情なのもポイントだ。
また、森の仲間たちには、「ヒヨコ」をはじめ、物語の動物シリーズとして「ユニコーン」に「かっぱ」が仲間入り。人気の「シマエナガ」は、S、L、LLの3サイズが用意されていて、好みにあわせて選ぶことができる。