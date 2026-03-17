加茂市は、急性大動脈解離と診断され、5日に手術を行った加茂市の藤田明美市長が一般病棟に移ったと発表しました。



加茂市の藤田明美市長は、4日午後、市議会本会議に出席中に胸と背中の痛みを訴えて退席しました。急性大動脈解離と診断され、5日に長岡市内の病院で手術が行われました。



加茂市によりますと、藤田市長から16日に集中治療室から一般病棟に移ったと連絡があったということです。退院の時期は未定ということです。



藤田市長から「この間、多くの皆様からご心配をいただき、また激励のメッセージを頂戴していることに大変感謝している」旨をお伝えしたいと話しているということです。