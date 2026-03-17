元お笑いコンビ「和牛」の水田信二（45）が、14日放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。厳しい口調で、関係を“断絶”した芸人の名前を挙げた。

この日は「毒舌芸人バスツアー」と題して、三四郎・小宮浩信（42）、お見送り芸人しんいち（40）、ピン芸人・みなみかわ（43）と一緒にゲスト出演。そこで小宮とは食事に行ったことがないという水田だが、相方の相田周二とは「1回だけ行った」と振り返った。

だが、それが原因で関係を断裂。「その時にラジオでしゃべってくれていて。それが、こっちに全く得をさせない悪口だったから“ないな”と思った」とキッパリ語った。

ラジオでは相田が「雰囲気が悪くて嫌だったんだよ」と文句を言うだけで、“愛のある”イジりなどはなかったと水田は感じ、「これを聞いて、誰も水田のこと好きにならんなと思った」と厳しい口調で振り返った。

それが現実ではないかと指摘されると、水田は「実際はそんなことないやんか。相田も楽しかった時間は絶対にあるもん」と話したが、相方の小宮は「ウソはつかないと思う」と擁護した。

ただ、水田はラジオを聴いていたことは相田に一切話していないといい、小宮が「指摘してあげてくださいよ」と話しても態度を変えず。「“もうない”と思ったから、指摘もしない。相田はない。相田も俺のことはないと思っている。それでええねん。もう相田はない」と怒り口調で言い放ち、「こわ〜」という声が上がっていた。