女優の泉ピン子（78）が16日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。初めてご飯をごちそうしてくれた俳優を実名で明かす場面があった。

この日、演出家でタレント・テリー伊藤とともに出演。これまで多くの後輩たちにおごってきたというピン子。「（昭和の映画スターたちは）みんなにおごるの好きだからね」と懐かしみつつ「私が払ってごちそうになったのは、渡（哲也）さん。舘（ひろし）さん。神田正輝さん。これしかいないもんね」と旧石原プロの3人の名前を挙げた。

「神田さんなんか“小夜ちゃん（本名）、女の子が払うもんじゃないよ”って。いやー、かっこいい」と感心しきり。「渡さんは、“いくらでしょう？”って言ったら、“渡さんがもう払っていきました”って。だから、あとはもうみんなごっつあんだから。ごちそうしたお金だけでも、ずいぶんあると思うね」ともらした。

「舘さんもかっこいいよー」としみじみ。「あたしさ、他の芸能人、みんなごちそう様だったから。“え？こんな人が世の中にいるのか！”って」とピン子。「だから神田正輝さんに初めてごちそうになった、“私、生まれて初めてなんです、ごちそうになったの”って。神田さんが“ウソだろ？って。みんな払わないの？”って。払わらないですよ、みんなくっ付いてきて、って」と苦笑した。