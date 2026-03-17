不同意性交などの罪に問われた「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の第２回公判が１７日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれ、被害女性・Ａさんが事件のあらましを赤裸々に語った。

Ａさんはビデオリンク方式で別室から出廷。Ａさんによると、斉藤被告と女性は当日が初対面。テレビ番組でお店を巡るロケの午前中、２軒目に入る直前のロケバスで２人きりで雑談をしていた。肌の手入れについて話しているうちに「本当にカワイイね」「芸人さんと飲んだことある？」「肌きれいだね」など言われ、その後に急に頬に手をあてられキスをしてきたという。一度は手と唇が離れたが、１〜２秒後に再びキス。女性は「朝から仕事中にキスしてくるなんて。こんな人、異常なんじゃないかと怖くなった」と当時の心境を証言。斉藤被告には「つい、かわいくって…。ゴメンね」と謝られた。

３軒目に入る直前のロケバスではディープキスと胸を触られ「肩を押さえられて、防げなかった」。斉藤被告からは直後に「かわいくってさあ。俺ってダメだよねぇ」と言われたという。その後も被害を受けたといい、連絡先を聞かれ「怖かったし、芸能関係者に悪口を言われるのも嫌だった」ために交換したという。

Ａさんは証言中、気分が悪くなったため、２度にわたって中断。それぞれ２０〜３０分間、休憩を取って証言を続けた。