メーガン妃は４月のオーストラリア訪問に関する情報漏えいに「眠れない日々を送っている」という。英紙エクスプレスが１７日、報じた。

ヘンリー王子とメーガン妃は４月中旬、それぞれの目的やビジネス活動に関連した一連の行事に出席するため、オーストラリアを訪問する予定だ。しかしメーガン妃は訪問に関する「不都合なメールの流出」を心配しているという。

ビジネスの予定の一つは、４月１７日から１９日までシドニーで開催される女性３００人限定のイベントで、参加費は１人１４００ポンド（約３０万円）。ＶＩＰチケットは１７００ポンド（約３６万円）と高額で、ガラディナーの最前列席とメーガン妃との記念撮影が含まれる。メーガン妃はステージ上でインタビューを受ける予定だ。

だが公式発表に先がけて同イベントへの出席に関するメールが流出してしまったため、メーガン妃は「眠れなくなった」と不眠症に陥ったと伝わっている。ある情報筋はオーストラリアの雑誌「ニュー・アイデア」に対し「彼女がシドニーで開催される女性向けリトリートに出演するという情報が、公式発表に先立って漏えいした時、ひどくショックを受けた」と語っている。

同情報筋は「彼女は物事をコントロールしたがるタイプで、彼女の到着に関する混乱した発表は、決して洗練されたものではなかった。旅行に関する情報漏えいは世界の終わりではないものの、メーガン妃は自分とヘンリー王子の私的なやり取りについて他にどんなことが明るみに出る可能性があるのかと、眠れない日々を送っている」と続けている。

メーガン妃の出演は情報が報道された後、イベントを主催するポッドキャスト番組「ハー・ベスト・ライフ」の司会者、ジェマ・オニールによって発表された。夫妻の広報担当者は「サセックス公爵夫妻であるヘンリー王子とメーガン妃は、オーストラリアを訪問し、数々の私的な行事、ビジネス、慈善活動に参加する予定です。詳細については追って発表いたします」との声明文を出すにとどまっている。