ATOMica（アトミカ）社長・嶋田瑞生の「人」がつながる場所づくり／「人と人、企業をつなぎ、 新しいものを生み出す」
「日本は人口減でGDPは下がる一方ですが、誰かと一緒に何かをやって生み出せる価値を増やしていければ、まだ日本は戦える」─。こう話すのはアトミカ社長の嶋田瑞生氏。全国に約60拠点のコワーキングスペースをつくり、人と人、企業を結び、共創の発信地になる場所をつくっている。繋がりが薄れる社会の中で、コミュニティマネージャーの育成・普及に努めているという嶋田氏である。
大学生のときの起業経験が今の事業のベースに
─ 嶋田さんが起業した理由と、アトミカという社名の由来を聞かせてくれませんか。
嶋田 まず社名のアトミカは原子（アトム）・分子から来ています。原子電子の1個「が」別の原子とぶつかるとまた別の分子になる。これは「誰かと出会い、新しい可能性が生まれるという」人間の一生の営みと同じだと思ってつけました。
Atomについてはそういう思いがあって、micaの部分については半分語感です（笑）。
われわれは、まさに人と人をつなぐ、結ぶということで地域のコワーキングスペースや共創施設を運営しています。この名の通り、人と人、企業と企業をつなぎマッチングさせ、新たなものを生み出すということを主な軸に事業を行っています。
─ 違うもの同士が遭遇することで別のものが生まれるという発想ですね。
嶋田 ええ。実は大学時代の3年間で1度起業していまして、卒業する時にたたんだのですが、その事業を始める時に先輩経営者にすごくかわいがってもらったというのが原体験です。ここでわたしが直接経験した「お節介」が、非常に重要なベースになっています。
例えば「いいから黙ってこれをやって」とか「飲みに行くからついてこい」といった声かけなのですが、もしそういう声かけがなかったら、自分からは絶対に踏み出せないようなことが世の中にたくさんあります。
わたし自身もともと引っ込み思案で、いろいろな先輩にこの「お節介」を存分にいただきまして、これがなければ恐らくこの人と出会わなかったし、成し得なかったということがたくさんあるんです。
その原体験があって、もっと社会に「頼り頼られる関係性」をつくっていくということをやろうと思いました。
─ 人と人との関係は非常に大事ですね。
嶋田 そうですね。わたしの場合は将来起業するという気持ちが最初からあった訳ではありませんでした。大学を卒業して2年間エンジニアをやって、転職活動をしてみようかなと思ったんです。
その時に出会った経営者の先輩方から、嶋田君は人に対する興味関心の度合いが飛びぬけているから、自分で起業した方がいいと思うよ、という言葉をいただいて背中を押してもらいました。
大学生のときに、もう1つやっていたビジネスで靴磨き団体というものもやっていました。どうやったら大学生が大人ともっと触れ合えるんだろうというテーマを考えた時に靴磨き団体に到着したんです。
これはどういうサービスかというと、居酒屋さんなどで飲んでいる時に、靴箱に大学生が千円で靴磨きますと貼り紙をしておいて、注文していただくと大学生が現れて、飲んでいる間に靴を磨くというものでした。
─ その人の靴を磨きながら交流もするんですか。
嶋田 そうです。学生さんが靴を磨きながら、お酒を飲んでいる大人たちのキャリアの話を聞くと。大人も飲みながら若造に自分の話をしているうちにだんだん良い気持ちになってくれるんですね。
乗ってくるとそのお客さんが一緒に飲んでいけと言ってくださったり、お店側もリピーターにつながるという三方よしの話になると。
大学生のときの起業経験が今の事業のベースに
─ 嶋田さんが起業した理由と、アトミカという社名の由来を聞かせてくれませんか。
嶋田 まず社名のアトミカは原子（アトム）・分子から来ています。原子電子の1個「が」別の原子とぶつかるとまた別の分子になる。これは「誰かと出会い、新しい可能性が生まれるという」人間の一生の営みと同じだと思ってつけました。
Atomについてはそういう思いがあって、micaの部分については半分語感です（笑）。
われわれは、まさに人と人をつなぐ、結ぶということで地域のコワーキングスペースや共創施設を運営しています。この名の通り、人と人、企業と企業をつなぎマッチングさせ、新たなものを生み出すということを主な軸に事業を行っています。
─ 違うもの同士が遭遇することで別のものが生まれるという発想ですね。
嶋田 ええ。実は大学時代の3年間で1度起業していまして、卒業する時にたたんだのですが、その事業を始める時に先輩経営者にすごくかわいがってもらったというのが原体験です。ここでわたしが直接経験した「お節介」が、非常に重要なベースになっています。
例えば「いいから黙ってこれをやって」とか「飲みに行くからついてこい」といった声かけなのですが、もしそういう声かけがなかったら、自分からは絶対に踏み出せないようなことが世の中にたくさんあります。
わたし自身もともと引っ込み思案で、いろいろな先輩にこの「お節介」を存分にいただきまして、これがなければ恐らくこの人と出会わなかったし、成し得なかったということがたくさんあるんです。
その原体験があって、もっと社会に「頼り頼られる関係性」をつくっていくということをやろうと思いました。
─ 人と人との関係は非常に大事ですね。
嶋田 そうですね。わたしの場合は将来起業するという気持ちが最初からあった訳ではありませんでした。大学を卒業して2年間エンジニアをやって、転職活動をしてみようかなと思ったんです。
その時に出会った経営者の先輩方から、嶋田君は人に対する興味関心の度合いが飛びぬけているから、自分で起業した方がいいと思うよ、という言葉をいただいて背中を押してもらいました。
大学生のときに、もう1つやっていたビジネスで靴磨き団体というものもやっていました。どうやったら大学生が大人ともっと触れ合えるんだろうというテーマを考えた時に靴磨き団体に到着したんです。
これはどういうサービスかというと、居酒屋さんなどで飲んでいる時に、靴箱に大学生が千円で靴磨きますと貼り紙をしておいて、注文していただくと大学生が現れて、飲んでいる間に靴を磨くというものでした。
─ その人の靴を磨きながら交流もするんですか。
嶋田 そうです。学生さんが靴を磨きながら、お酒を飲んでいる大人たちのキャリアの話を聞くと。大人も飲みながら若造に自分の話をしているうちにだんだん良い気持ちになってくれるんですね。
乗ってくるとそのお客さんが一緒に飲んでいけと言ってくださったり、お店側もリピーターにつながるという三方よしの話になると。