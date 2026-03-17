アジア株 総じて上昇、豪州株は小反発 アジア株 総じて上昇、豪州株は小反発

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東京時間17:44現在

香港ハンセン指数 25868.54（+34.52 +0.13%）

中国上海総合指数 4049.91（-34.88 -0.85%）

台湾加権指数 33836.57（+494.06 +1.48%）

韓国総合株価指数 5640.48（+90.63 +1.63%）

豪ＡＳＸ２００指数 8614.28（+30.90 +0.36%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75939.88（+437.03 +0.58%）



１７日のアジア株は総じて上昇。前日の米株高や原油安を背景におおむね堅調な推移を見せた。豪州株は小反発。豪中銀（ＲＢＡ）が利上げに動いたものの、賛成５票、反対４票と僅差だったことで、追加利下げ観測が後退して株価を支えた。台湾株は大幅反発。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇などを好感してハイテク株中心に買いが広がった。半導体メーカーの台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）や電源機器メーカーの台達電子（デルタ・エレクトロニクス）が上昇を主導した。



上海総合指数は続落。ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、石炭エネルギー会社の中国神華能源（チャイナ・シェンファ・エナジー）、化学製品メーカーの寧夏宝豊能源集団、半導体メーカーの兆易創新科技、半導体メーカーの瀾起科技が売られた。



香港ハンセン指数は小幅続伸。不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、自動車メーカーの吉利汽車控股（ジーリー・オートモービル）、スポーツ用品メーカーの李寧（リー・ニン）が買われる一方で、アルミニウム製品メーカーの中国宏橋集団（チャイナ・ホンチャオ・グループ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は小反発。鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸ、旅行代理店のフライト・センター・トラベル・グループ、銀行大手のウエストパック銀行が買われる一方で、炭鉱会社のヤンコール・オーストラリア、探鉱会社のライナス・レア・アース、金融ソリューションのジップ、ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、家電メーカーのブレビル・グループが売られた。

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