ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏６６、伊７７ｂｐ　拡大は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ　　　　2.936
フランス　　　3.598（+66）
イタリア　　　3.701（+77）
スペイン　　　3.424（+49）
オランダ　　　3.092（+16）
ギリシャ　　　3.699（+76）
ポルトガル　　　3.366（+43）
ベルギー　　　3.507（+57）
オーストリア　3.243（+31）
アイルランド　3.212（+28）
フィンランド　3.224（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）