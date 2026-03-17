ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐ 拡大は一服 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐ 拡大は一服

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐ 拡大は一服

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）

ドイツ 2.936

フランス 3.598（+66）

イタリア 3.701（+77）

スペイン 3.424（+49）

オランダ 3.092（+16）

ギリシャ 3.699（+76）

ポルトガル 3.366（+43）

ベルギー 3.507（+57）

オーストリア 3.243（+31）

アイルランド 3.212（+28）

フィンランド 3.224（+29）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト