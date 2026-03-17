ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐ 拡大は一服
ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏６６、伊７７ｂｐ 拡大は一服
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.936
フランス 3.598（+66）
イタリア 3.701（+77）
スペイン 3.424（+49）
オランダ 3.092（+16）
ギリシャ 3.699（+76）
ポルトガル 3.366（+43）
ベルギー 3.507（+57）
オーストリア 3.243（+31）
アイルランド 3.212（+28）
フィンランド 3.224（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:11時点）（%）
ドイツ 2.936
フランス 3.598（+66）
イタリア 3.701（+77）
スペイン 3.424（+49）
オランダ 3.092（+16）
ギリシャ 3.699（+76）
ポルトガル 3.366（+43）
ベルギー 3.507（+57）
オーストリア 3.243（+31）
アイルランド 3.212（+28）
フィンランド 3.224（+29）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）