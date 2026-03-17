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JVCケンウッドは、ディズニーストアとの共同企画商品として、Victorブランドの完全ワイヤレスイヤフォン「HA-A20T」にディズニーキャラクターをデザインした特別モデルを3月20日より発売する。全3種類で、価格は各7,200円。ディズニーフラッグシップ東京、全国のディズニーストア、およびディズニー公式オンラインストア ディズニーストア.jpで販売する。

イヤフォン本体と充電ケース、パッケージに、「ニック」「チップ＆デール」「アナとエルサ」をデザイン。それぞれキャラクターボイスを搭載しており、電源ON/OFFと、ワイヤレス接続/切断をする際の、全4種類のボイスを収録している。

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ベースモデルのHA-A20Tは、「コロンとした丸いデザイン」が特徴のモデル。イヤフォンは片耳約4.2gと小型軽量、かつショートスティック型で耳に優しくフィットする。

イヤフォン本体のみで最大7時間連続再生できるほか、充電ケース併用では最大24時間の長時間再生が可能。

イヤフォン本体はタッチセンサーを備え、軽くタッチするだけで、ボリューム調整や基本機能の操作が行なえる。オンライン会議や講義、テレワークなどでも快適に通話できるマイクミュート機能も備える。

6mm径のドライバーを搭載しており「バランスの取れた心地よいサウンド」を実現。雨や水しぶきに強いIPX4の生活防水仕様。

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