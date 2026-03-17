出航は「船長の判断任せ」　船転覆で女子生徒ら死亡　学校側が会見　弁護士「学校に安全配慮義務違反の可能性」

修学旅行で沖縄を訪れていた同志社国際高校の女子生徒らが死亡した事故で、学校側が17日に会見を開きました。

同志社国際高校・西田喜久夫校長：

（波浪注意報が出てる中、船長から）特に言及はなく、出航に関しての疑念も話されなかった。

16日、沖縄・名護市辺野古の沖合で、船2隻が転覆し高校2年生の武石知華さん（17）と船長の金井創さん（71）が死亡した事故。

一夜明け、国の運輸安全委員会の調査官が現地入りしました。

この事故で転覆したのは、「平和丸」と「不屈」。

船には、修学旅行で沖縄を訪れていた京都府の同志社国際高校の生徒が乗っていました。

同志社国際高校・西田喜久夫校長：

（亡くなった女子生徒は）非常に優秀な生徒で海外の経験が長く、帰国生として本校に受験した。（事故当初発表のけが人2人の他に）搬送されました15名に関しましては、（1人が）指の骨を骨折していたということがわかった。その他は擦り傷・打撲、それから海水を飲んだ（生徒も）。

事故当時、現場では波浪注意報が発表されていて、出航については「船長の判断任せ」だったといいます。

同志社国際高校・西田喜久夫校長：

学校としては最終的に教員と話し合った上で、船長の判断にお任せしたということでございます。

転覆した2隻は、普段は辺野古の工事や移設に反対する市民団体が使用。

ヘリ基地反対協議会の浦島悦子共同代表は、16日夜の会見で、「やはり私たちヘリ基地反対協の運動の一環として、生徒さんたちにこの現場の実態をぜひ見てほしいということで多分依頼された」と述べました。

一方、同志社国際高校の西田校長は「抗議活動や立ち会うことは一切ない。辺野古の海の美しさを感じ、基地の姿を見るのがポイント」と述べました。

また、船の使用料に関して、市民団体側はボランティアのため無償で運航していたといいますが、学校側は「私どものこのプログラムにご協力いただいたといたことで、（船員3名に）5000円ずつお支払いをしている」と話していて、意見の食い違いがありました。

学校側は24日に保護者説明会を行う予定だということです。

青井実キャスター：

山口さん、色々な方の説明が出てきましたが、当時、波浪注意報が発表されている中、なぜ出航の判断になったのか。学校の説明では、船長の判断に任せたという話がありましたがどう思いますか？

SPキャスター・山口真由氏：

なんとなく市民団体に責任を転嫁しているような印象を受けました。

宮司愛海キャスター：

転覆した2隻については、海上運送法に基づく事業登録をしていなかったことがわかりました。一方で、学校側はこの2隻の登録や保険への加入状況を把握していなかったということです。その上、引率教員も乗船していなかったという事実が明らかになっています。

学校側の安全管理に問題がなかったのかということについて、アトム法律事務所の松井浩一郎弁護士によりますと、あくまで一般論としてですが、学校側に安全配慮義務違反が生じる可能性があるということです。

例えば、学校側には「船を出したのは適切な業者なのか確認する義務がある」。そして、「天候が悪かった場合の中止の判断は学校側の責任になる」ということ。また、「きちんとした引率体制がとられていたか」や「監督者として面倒を見る義務や責任がある」といったことです。

青井実キャスター：

いろんな事実が明らかになっている中、学校側の判断・責任について、山口さんどう見ていけばいいでしょうか？

SPキャスター・山口真由氏：

出港判断は第一義的にはプロである船長かもしれませんが、果たして、海上運送法上の登録がないところが、プロとして子供を運ぶのに適した事業者だったのか。子供を預けるのに適した事業者だったのかとうところを厳しく問われてしかるべきなんじゃないかという気がしますね。

青井実キャスター：

そういう意味では「事業登録をせず」「把握せず」「乗船せず」と、“ない”が続いているわけですからね。

SPキャスター・山口真由氏：

きちんと確認する義務があったんじゃないかと思います。