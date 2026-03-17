任期満了に伴う鮭川村長選挙がきょう告示され、現職と新人２人による８年ぶりの選挙戦となりました。

【写真を見る】鮭川村長選挙告示 現職と新人による8年ぶりの選挙戦に 白鷹町長選挙も告示（山形）

また、前町長の辞職に伴い行われる白鷹町長選挙は、無投票での当選が決まっています。

鮭川村長選挙に立候補したのは、届け順に、現職で６選を目指す元木洋介（もとき・ようすけ）さん（７７）と、新人で前村議の西野桂一（にしの・けいいち）さん（６２）の２人です。

元木さんは、２００６年に鮭川村長に初当選。豪雨災害の復旧や農林水産業の振興など５期２０年の実績を訴えています。

西野さんは、村役場の職員を経て２０２３年に村議に初当選。災害復旧事業や、人口減少、農業再生などに力を入れたいとしています。

鮭川村のきのう（１６日）現在の有権者数は３１３３人です。立候補の受付はきょう午後５時に締め切られ、２０１８年以来、８年ぶりの選挙戦となりました。

鮭川村長選挙は２２日に投票と開票が行われます。

■白鷹町長選挙も告示

また、佐藤誠七前町長が病気療養のため辞職したことに伴う白鷹町長選挙もきょう告示されました。

立候補を届け出たのは新人で前副町長の田宮修（たみや・おさむ）さん（５９）のみで、無投票での初当選となりました。

田宮さんは２０２２年から副町長を務め、佐藤前町長とおよそ４年にわたって町政を運営してきていて、前町長の理念を引き継ぐとしています。

田宮さんの任期は、今月２２日から４年間です。