BABYMONSTER×KUROMI、初グリーティングが実現！限定コラボアイテム第2弾も発表

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BABYMONSTERが、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とのコラボレーション第2弾アイテムを発表。さらに本コラボを記念し、BABYMONSTERとクロミのハイタッチや記念撮影などの初グリーティングが実現した。

■コラボ動画も近日中にSNSにて順次公開予定

コラボアイテムのスタジアムジャンパーを身にまとったメンバーたちがスタジオに入ると、クロミがサプライズ登場。初めての対面に、メンバーからは「かわいい！」という声が止まらず、スタジオは笑顔に包まれた。そして、“かわいい”があふれる空間のなかで、終始和やかな雰囲気で撮影が進んだ。

BABYMONSTERとクロミによるコラボ動画は、近日中にSNSにて順次公開予定だ。

また、コラボレーショングッズ第2弾の発売が決定。

再販売が行われるほどの人気となった第1弾グッズに続き、ポロシャツやショートシャツなどのアパレルからぬいぐるみカチューシャ、バインダーまで多様なラインナップを取り揃えている。

本アイテムは3月18日18時よりBABYMONSTER ONLINE SHOPで販売がスタートする。

■【画像】コラボグッズの商品写真

■【画像】BABYMONSTER × KIROMI コラボキービジュアル

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