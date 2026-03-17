主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 110( 110)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 314( 314)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 15( 15)
日経225ミニ 6月限 2142( 2142)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2010( 966)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 159( 153)
日経225ミニ 4月限 6745( 3017)
5月限 55( 31)
6月限 102039( 45621)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 871( 433)
9月限 11( 9)
日経225ミニ 4月限 4483( 1631)
5月限 36( 26)
6月限 53661( 29261)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 84( 84)
日経225ミニ 4月限 412( 412)
5月限 15( 15)
6月限 6237( 6237)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 797( 797)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 23( 23)
日経225ミニ 4月限 404( 404)
5月限 108( 108)
6月限 25341( 25341)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 110( 110)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 314( 314)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 15( 15)
日経225ミニ 6月限 2142( 2142)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 2010( 966)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 159( 153)
日経225ミニ 4月限 6745( 3017)
5月限 55( 31)
6月限 102039( 45621)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 871( 433)
9月限 11( 9)
日経225ミニ 4月限 4483( 1631)
5月限 36( 26)
6月限 53661( 29261)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 84( 84)
日経225ミニ 4月限 412( 412)
5月限 15( 15)
6月限 6237( 6237)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 797( 797)
9月限 3( 3)
TOPIX先物 6月限 23( 23)
日経225ミニ 4月限 404( 404)
5月限 108( 108)
6月限 25341( 25341)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース