　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 110(　　 110)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 314(　　 314)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　15(　　　15)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　2142(　　2142)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　2010(　　 966)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 159(　　 153)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6745(　　3017)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　55(　　　31)
　　　　　 　 　 6月限　　　102039(　 45621)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 871(　　 433)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　11(　　　 9)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　4483(　　1631)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　36(　　　26)
　　　　　 　 　 6月限　　　 53661(　 29261)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　84(　　　84)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 412(　　 412)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6237(　　6237)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 797(　　 797)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　　23(　　　23)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 404(　　 404)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 108(　　 108)
　　　　　 　 　 6月限　　　 25341(　 25341)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース