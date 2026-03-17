　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1072(　　 513)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 958(　　 652)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1492(　　1464)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 192(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 816(　　 602)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 363(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 365(　　 161)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 753(　　 679)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 275(　　 272)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3248(　　3240)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 786(　　 494)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 250(　　　 0)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　　 8(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1196(　　 603)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 475(　　 339)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5709(　　2039)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　37(　　　19)
　　　　　 　 　 6月限　　　 67833(　 27485)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 822(　　 522)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　10(　　　 8)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3119(　　 905)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　26(　　　 6)
　　　　　 　 　 6月限　　　 37030(　 17198)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 385(　　 385)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 6月限　　　　4446(　　4446)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 665(　　 665)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 665(　　 665)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　48(　　　48)
　　　　　 　 　 6月限　　　 19989(　 19989)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース