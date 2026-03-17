主要国内証券 先物取引高情報まとめ（3月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1072( 513)
TOPIX先物 6月限 958( 652)
日経225ミニ 6月限 1492( 1464)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 192( 0)
TOPIX先物 6月限 816( 602)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 363( 0)
TOPIX先物 6月限 365( 161)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 753( 679)
TOPIX先物 6月限 275( 272)
日経225ミニ 6月限 3248( 3240)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 786( 494)
TOPIX先物 6月限 250( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 8( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1196( 603)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 475( 339)
日経225ミニ 4月限 5709( 2039)
5月限 37( 19)
6月限 67833( 27485)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 822( 522)
9月限 10( 8)
日経225ミニ 4月限 3119( 905)
5月限 26( 6)
6月限 37030( 17198)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 385( 385)
5月限 16( 16)
6月限 4446( 4446)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 665( 665)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 665( 665)
5月限 48( 48)
6月限 19989( 19989)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1072( 513)
TOPIX先物 6月限 958( 652)
日経225ミニ 6月限 1492( 1464)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 192( 0)
TOPIX先物 6月限 816( 602)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 363( 0)
TOPIX先物 6月限 365( 161)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 753( 679)
TOPIX先物 6月限 275( 272)
日経225ミニ 6月限 3248( 3240)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 786( 494)
TOPIX先物 6月限 250( 0)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 6月限 8( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1196( 603)
9月限 7( 7)
TOPIX先物 6月限 475( 339)
日経225ミニ 4月限 5709( 2039)
5月限 37( 19)
6月限 67833( 27485)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 822( 522)
9月限 10( 8)
日経225ミニ 4月限 3119( 905)
5月限 26( 6)
6月限 37030( 17198)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 4月限 385( 385)
5月限 16( 16)
6月限 4446( 4446)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 665( 665)
9月限 4( 4)
日経225ミニ 4月限 665( 665)
5月限 48( 48)
6月限 19989( 19989)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース