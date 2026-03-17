外国証券 先物取引高情報まとめ（3月17日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6820( 6716)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 6705( 6705)
日経225ミニ 4月限 6004( 6004)
5月限 257( 257)
6月限 174828( 174828)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4112( 4112)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 10280( 8498)
日経225ミニ 4月限 1785( 1785)
5月限 174( 174)
6月限 79080( 79080)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 356( 356)
日経225ミニ 6月限 391( 391)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 474( 412)
TOPIX先物 6月限 2518( 2506)
日経225ミニ 4月限 28( 28)
6月限 1740( 1738)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 258( 258)
TOPIX先物 6月限 1389( 1389)
日経225ミニ 4月限 100( 100)
5月限 23( 23)
6月限 6863( 6863)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 360( 360)
TOPIX先物 6月限 1593( 1593)
日経225ミニ 6月限 1589( 1585)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4522( 4406)
TOPIX先物 6月限 4818( 4818)
日経225ミニ 4月限 3103( 3103)
6月限 44963( 44963)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 357( 313)
TOPIX先物 6月限 241( 241)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 133( 129)
TOPIX先物 6月限 343( 311)
日経225ミニ 6月限 316( 316)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 115( 115)
TOPIX先物 6月限 391( 391)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 138( 128)
TOPIX先物 6月限 117( 117)
日経225ミニ 4月限 24( 24)
5月限 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6820( 6716)
9月限 17( 17)
TOPIX先物 6月限 6705( 6705)
日経225ミニ 4月限 6004( 6004)
5月限 257( 257)
6月限 174828( 174828)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4112( 4112)
9月限 12( 12)
TOPIX先物 6月限 10280( 8498)
日経225ミニ 4月限 1785( 1785)
5月限 174( 174)
6月限 79080( 79080)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 6月限 356( 356)
日経225ミニ 6月限 391( 391)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 474( 412)
TOPIX先物 6月限 2518( 2506)
日経225ミニ 4月限 28( 28)
6月限 1740( 1738)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 258( 258)
TOPIX先物 6月限 1389( 1389)
日経225ミニ 4月限 100( 100)
5月限 23( 23)
6月限 6863( 6863)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 360( 360)
TOPIX先物 6月限 1593( 1593)
日経225ミニ 6月限 1589( 1585)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4522( 4406)
TOPIX先物 6月限 4818( 4818)
日経225ミニ 4月限 3103( 3103)
6月限 44963( 44963)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 357( 313)
TOPIX先物 6月限 241( 241)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 133( 129)
TOPIX先物 6月限 343( 311)
日経225ミニ 6月限 316( 316)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 115( 115)
TOPIX先物 6月限 391( 391)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 138( 128)
TOPIX先物 6月限 117( 117)
日経225ミニ 4月限 24( 24)
5月限 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース