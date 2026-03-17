　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6820(　　6716)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　6705(　　6705)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　6004(　　6004)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 257(　　 257)
　　　　　 　 　 6月限　　　174828(　174828)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4112(　　4112)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 10280(　　8498)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　1785(　　1785)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 174(　　 174)
　　　　　 　 　 6月限　　　 79080(　 79080)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 356(　　 356)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 391(　　 391)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 474(　　 412)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2518(　　2506)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　28(　　　28)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1740(　　1738)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 258(　　 258)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1389(　　1389)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　 100(　　 100)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　23(　　　23)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6863(　　6863)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 360(　　 360)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　1593(　　1593)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1589(　　1585)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4522(　　4406)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　4818(　　4818)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3103(　　3103)
　　　　　 　 　 6月限　　　 44963(　 44963)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 357(　　 313)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 241(　　 241)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 133(　　 129)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 343(　　 311)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　 316(　　 316)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 115(　　 115)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 391(　　 391)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 138(　　 128)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 117(　　 117)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　24(　　　24)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　17(　　　17)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース