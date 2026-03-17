外国証券 先物取引高情報まとめ（3月17日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9481( 8515)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 11922( 11174)
日経225ミニ 4月限 8577( 7577)
5月限 130( 130)
6月限 123767( 123767)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6831( 6497)
9月限 55( 55)
TOPIX先物 6月限 18438( 17560)
日経225ミニ 4月限 5809( 5809)
5月限 59( 59)
6月限 106701( 106701)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 674( 349)
TOPIX先物 6月限 680( 609)
日経225ミニ 6月限 3041( 3041)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1181( 1023)
TOPIX先物 6月限 3909( 2928)
日経225ミニ 4月限 14( 14)
6月限 2356( 2354)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1859( 1282)
9月限 192( 0)
TOPIX先物 6月限 5230( 3813)
日経225ミニ 4月限 35( 35)
5月限 7( 7)
6月限 6688( 6688)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1754( 1339)
TOPIX先物 6月限 3138( 2858)
日経225ミニ 6月限 3893( 3893)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4768( 4679)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 7684( 7684)
日経225ミニ 4月限 3645( 3645)
6月限 49727( 49727)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 88( 0)
TOPIX先物 6月限 2129( 773)
日経225ミニ 6月限 1837( 1837)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 563( 322)
TOPIX先物 6月限 2538( 726)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 490( 390)
TOPIX先物 6月限 512( 512)
日経225ミニ 4月限 66( 66)
5月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 9481( 8515)
9月限 16( 16)
TOPIX先物 6月限 11922( 11174)
日経225ミニ 4月限 8577( 7577)
5月限 130( 130)
6月限 123767( 123767)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 6831( 6497)
9月限 55( 55)
TOPIX先物 6月限 18438( 17560)
日経225ミニ 4月限 5809( 5809)
5月限 59( 59)
6月限 106701( 106701)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 674( 349)
TOPIX先物 6月限 680( 609)
日経225ミニ 6月限 3041( 3041)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1181( 1023)
TOPIX先物 6月限 3909( 2928)
日経225ミニ 4月限 14( 14)
6月限 2356( 2354)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1859( 1282)
9月限 192( 0)
TOPIX先物 6月限 5230( 3813)
日経225ミニ 4月限 35( 35)
5月限 7( 7)
6月限 6688( 6688)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1754( 1339)
TOPIX先物 6月限 3138( 2858)
日経225ミニ 6月限 3893( 3893)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 4768( 4679)
9月限 1( 1)
TOPIX先物 6月限 7684( 7684)
日経225ミニ 4月限 3645( 3645)
6月限 49727( 49727)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 88( 0)
TOPIX先物 6月限 2129( 773)
日経225ミニ 6月限 1837( 1837)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 563( 322)
TOPIX先物 6月限 2538( 726)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 18( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 490( 390)
TOPIX先物 6月限 512( 512)
日経225ミニ 4月限 66( 66)
5月限 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース