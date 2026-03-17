　日本取引所が公表した先物手口情報によると、3月17日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　9481(　　8515)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　16(　　　16)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 11922(　 11174)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　8577(　　7577)
　　　　　 　 　 5月限　　　　 130(　　 130)
　　　　　 　 　 6月限　　　123767(　123767)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　6831(　　6497)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　55(　　　55)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　 18438(　 17560)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　5809(　　5809)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 6月限　　　106701(　106701)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 674(　　 349)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 680(　　 609)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3041(　　3041)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1181(　　1023)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3909(　　2928)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　14(　　　14)
　　　　　 　 　 6月限　　　　2356(　　2354)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1859(　　1282)
　　　　　 　 　 9月限　　　　 192(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　5230(　　3813)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　35(　　　35)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 6月限　　　　6688(　　6688)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　1754(　　1339)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　3138(　　2858)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　3893(　　3893)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　4768(　　4679)
　　　　　 　 　 9月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　7684(　　7684)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　3645(　　3645)
　　　　　 　 　 6月限　　　 49727(　 49727)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　88(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2129(　　 773)
日経225ミニ　 　 6月限　　　　1837(　　1837)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 563(　　 322)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　2538(　　 726)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　18(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　 490(　　 390)
TOPIX先物　　 　 6月限　　　　 512(　　 512)
日経225ミニ　 　 4月限　　　　　66(　　　66)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース