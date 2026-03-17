「日経225オプション」4月限プット手口情報（17日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万3000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
三菱UFJeスマート 10( 10)
SBI証券 4( 4)
インタラクティブ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 4( 0)
◯5万3250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万3500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 7( 1)
楽天証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万4000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
インタラクティブ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース