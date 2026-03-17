「日経225オプション」4月限コール手口情報（17日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、17日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年4月限・SQ 4月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
BNPパリバ証券 58( 58)
SBI証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
三菱UFJ証券 400( 0)
ABNクリアリン証券 400( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯5万4000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
BNPパリバ証券 58( 58)
SBI証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
楽天証券 3( 1)
◯5万3750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 2( 2)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万3500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万4500円コール
取引高(立会内)
楽天証券 2( 0)
◯5万3625円コール
取引高(立会内)
三菱UFJ証券 400( 0)
ABNクリアリン証券 400( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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