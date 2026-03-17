プロ野球のファームは17日、東、中、西地区とファーム交流戦で計7試合が行われた。

東地区のロッテは楽天戦（ロッテ浦和）にタイブレークの延長10回、2―1でサヨナラ勝ち。2死から代打の石垣がサヨナラの三塁内野安打を放った。茶谷が2安打。先発・中村亮は5回4安打1失点で、4番手・坂本が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。楽天先発・岸は3回1安打無失点。陽柏翔が2安打をマーク。

日本ハムはオイシックス戦（鎌ケ谷）に5―1で逆転勝ちして開幕3連勝。清宮幸が5回の同点2号ソロなど2安打2打点、万波が3安打1打点。先発・浅利は5回2安打1失点で、2番手の育成選手・松岡が2回1安打3奪三振無失点で2勝目。オイシックス先発・笠原は5回1/3を7安打3失点で1敗目。松山が2安打を放った。

中地区の西武はDeNA戦で16安打を放って10―1で大勝。岸が3安打3打点、栗山が3安打2打点をマークした。先発の育成選手・佐藤爽が6回5安打1失点で1勝目。DeNA先発・武田は3回4安打4奪三振3失点で1敗目。

中日は巨人戦（ジャイアンツタウン）に4―2で逆転勝ち。先発・三浦が6回8安打2失点で1勝目。4番手の福が1回無安打無失点で1セーブ目を挙げた。巨人先発・森田は5回4安打4失点（自責1）で1敗目。育成選手のティマが3安打、萩尾が2安打。

西地区でオリックスは阪神戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に2―1で逆転勝ちして開幕3連勝。オリックス先発・片山は6回6安打6奪三振1失点で、2番手・権田が2回無安打2奪三振無失点で1勝目を挙げた。ドラフト4位・窪田（札幌日大）が2安打。阪神先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は6回2安打無失点の好投。今季から打者転向の西純が2安打を放った。

ソフトバンクは広島戦（タマホームスタジアム筑後）に2―0で完封勝利。先発・上茶谷が7回1安打無失点の好投で1勝目を挙げた。育成選手の藤野が2安打1打点。広島先発・塹江は3回2/3を2安打2失点（自責0）で1敗目。打線は6回まで無安打で、7回に末包が放った1安打のみに終わった。

ファーム交流戦のハヤテ―ヤクルト戦（ちゅ〜るスタジアム清水）はハヤテが5―0で完封勝利。先発・野里は6回無安打無失点で1勝目を挙げた。今村が初回の先制1号2ランなど2安打3打点、倉本が2安打1打点。ヤクルト先発・ウォルターズは3回3安打2失点で1敗目。打線は7回まで無安打、8回の矢野の1安打に終わり、開幕から3試合連続で零敗。