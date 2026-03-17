映画『超かぐや姫』が一斉ポスト上映＆発声可能上映を開催決定
アニメ映画『超かぐや姫！』が全国週末動員ランキングで5位にランクインし、興行収入10億円を突破。今週3月20日〜22日の三連休には「#三連休は超かぐや姫」と題して、全国の上映館で一斉ポスト上映および発声可能上映の実施が決定した。
【写真】映画『超かぐや姫』より場面写真が公開
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟による、初の長編監督作となるオリジナルアニメーション。Netflix映画として世界独占配信中で大きな話題を集めており、さらに先月2月20日に劇場公開されると、各劇場では座席予約が始まるや否や即完売となる上映回が続出。その勢いは今なお広がり続けている。
わずか19館での公開ながら週末動員ランキング5位にランクインする大ヒットと大反響を受け、「一週間限定上映」を撤廃した本作。先週3月13日からは100館以上の劇場が新たに上映に加わり、日本全国での上映がスタート。公開4週目ながら週末には全国の劇場に観客が殺到し、3月13日〜15日の動員数は14万4281人、興行収入は2億8706万4500円を記録した。
ファンからの熱い応援に支えられている本作は、好評を博している本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映のほか、劇場ならではの楽しみ方や体験を提供する企画を準備中。そのひとつとして、今週3月20日〜22日の三連休には、全国の上映館（一部劇場を除く）で「#三連休は超かぐや姫」と題した特別上映企画を実施することが決定した。
3月20日には、劇場内でスマートフォンの一部使用が許可され、鑑賞しながらSNSへの投稿が可能となる全国一斉ポスト上映を開催。劇場はもちろん、Netflix配信からも参加可能で、日本中のファンが同時視聴しながら一緒に盛り上がることができるイベントとなっている。
続く3月21日、22日には、一部劇場で実施して大好評だった発声可能上映を全国規模で開催。大迫力のライブシーンやアクションシーンなど、応援ポイントが盛りだくさんな発声上映の鑑賞を推す声も多い本作。「はじめて参加したけど楽しめた」「声を出すのは苦手だけど、みんなで盛り上がる空間が最高だった」など、初参加でも楽しめたという声も挙がっている。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。
【写真】映画『超かぐや姫』より場面写真が公開
本作は、『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など数々の人気アニメでオープニング映像演出を手がけてきたアニメーションクリエイター・山下清悟による、初の長編監督作となるオリジナルアニメーション。Netflix映画として世界独占配信中で大きな話題を集めており、さらに先月2月20日に劇場公開されると、各劇場では座席予約が始まるや否や即完売となる上映回が続出。その勢いは今なお広がり続けている。
ファンからの熱い応援に支えられている本作は、好評を博している本編上映後の「ray 超かぐや姫！Version」MV上映のほか、劇場ならではの楽しみ方や体験を提供する企画を準備中。そのひとつとして、今週3月20日〜22日の三連休には、全国の上映館（一部劇場を除く）で「#三連休は超かぐや姫」と題した特別上映企画を実施することが決定した。
3月20日には、劇場内でスマートフォンの一部使用が許可され、鑑賞しながらSNSへの投稿が可能となる全国一斉ポスト上映を開催。劇場はもちろん、Netflix配信からも参加可能で、日本中のファンが同時視聴しながら一緒に盛り上がることができるイベントとなっている。
続く3月21日、22日には、一部劇場で実施して大好評だった発声可能上映を全国規模で開催。大迫力のライブシーンやアクションシーンなど、応援ポイントが盛りだくさんな発声上映の鑑賞を推す声も多い本作。「はじめて参加したけど楽しめた」「声を出すのは苦手だけど、みんなで盛り上がる空間が最高だった」など、初参加でも楽しめたという声も挙がっている。
『超かぐや姫！』は、Netflixにて世界独占配信中、劇場公開中。