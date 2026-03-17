門出のシーズンを迎え、石川県内ではさらに上の世界を目指して門出の日を迎えたスポーツ選手がいます。角界入りを予定する大森康弘選手。拠点を東京に移すトランポリンの田中沙季選手。金沢学院大学を卒業した2人に、夢の舞台を目指す思いを聞きました。



金沢学院大学では、947人が卒業を迎えました。



卒業生は：

「4年間学んできた栄養学を地元就職なので春から社会人として貢献していきたいなと思います」

「4月から学校の先生として学校現場で子供たちに教えていくので、(これまでの)学びを大切にしていきたいと思います」





この春から、プロの世界に飛び込む卒業生も。

相撲の国民スポーツ大会で優勝するなど、数々の大会で名を残し、角界入りを予定している大森康弘選手。



そして、トランポリンの世界選手権でシンクロで金メダルを獲得し、春から拠点を東京に移して活動する、田中沙季選手です。



トランポリン・田中 沙季 選手：

「世界に行くと、個人でまだ結果を残していないというのが自分の課題なので、今年はワールド カップや世界選手権でもっと決勝進出やメダル獲得にこだわって、練習していきたいなと思います」

相撲・大森 康弘 選手：

「学校生活は終わったんですけど、相撲人生は今始まったなと思います」



春から初めて石川県を離れることになりますが、不安なことを聞かれると…



相撲・大森 康弘 選手：

「電車乗れるかな～って、まだ乗り慣れていないので東京の電車。そこだけです」



晴れ舞台を見に訪れた両親は…

大森選手の父・春養 さん：

「けがをしない丈夫な体を作って、日本の伝統文化である大相撲という中に入らせてもらうのは、とてもうれしいですね」

大森選手の母・ゆきみ さん：

「謙虚に周りの人にもちゃんと気遣いができる、みんなを励ましていけるような人になっていってほしいと思います」



相撲・大森 康弘 選手：

「(大の里など)先輩方に追いつき、追いこすくらいの勢いで頑張ります。見ている人に勇気や感動を与えられる力士になりたいです」



仲間と過ごしたかけがえのない日々を胸に、それぞれの夢舞台へ挑みます。

