花江夏樹、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』ロッキー役の日本版声優に！ ライアン・ゴズリングの発表コメント映像到着
ライアン・ゴズリングが主演する映画『プロジェクト・へイル・メアリー』より、主演ライアン・ゴズリングが演じる中学校の科学教師グレースとともに“イチかバチか”のミッションに挑む“唯一無二の相棒”にして、もう一人の主人公でもある“小さくて勇敢な異星人”ロッキーの日本版声優に花江夏樹が決定。ライアンが直々に声優を発表するコメント映像が解禁となった。
【動画】主演ライアン・ゴズリングが直々にロッキーの日本版声優を発表！
作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した本作は、滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描くSF作品。
太陽の衰弱により地球滅亡の危機が迫る中、人類を救う方法を探すための宇宙への片道切符を握らされた中学教師のグレースが“イチかバチか”のプロジェクトに挑む本作で、グレースの相棒として同じく故郷の滅亡を阻止するために奮闘する“小さくて勇敢な異星人”ロッキー。姿かたちだけではなく言葉も文化も全く異なる存在でありながら、“科学”を共通言語としてコミュニケーションを取り、たった一人の相棒としてグレースと固い絆を築いていく。
解禁された映像で主演のライアン・ゴズリング直々に、ロッキーの日本版声優に花江夏樹が就任することを発表。
ライアンの「日本語吹替版のロッキーは、夏樹！ チームへようこそ」という熱烈な歓迎を受けた花江は、岩のような見た目をしながらも、滅びゆく自身の故郷を救うためにグレースと協力しながら、“イチかバチか”のプロジェクトに挑んでいく勇敢なロッキーについて「私が吹き替えをしたロッキーはとても不思議で、愛らしい生き物で、この物語にわくわくと温もりを届けてくれるのではないでしょうか。演じていてとても楽しくて、愛着が湧きました」とその魅力を明かす。
すでに解禁となっている映像でも、孤独な宇宙で出会った“たった一人の相棒”グレースと、小さな体で精一杯コミュニケーションを取ろうとするロッキーの可愛らしい姿が話題を呼んでおり、観るものを魅了する彼を花江がどのように演じるのか、ますます注目が集まる。
最後に公開を待ち望むファンたちに向けて、「この壮大な旅を、ぜひ劇場で一緒に体験してください」とコメントし、SF超大作となる本作への熱い思いを伝えた。
この発表映像には、言葉も常識も違うが、“科学”が共通言語であることを知ったグレースが、音声ソフトを活用しロッキーの言葉の自動翻訳に成功し、ロッキーが自分の声を選んだ瞬間が映し出されている。
未知の異星人との言語の壁も、科学の力で瞬く間に超えていく二人はここから絆を深め、互いの故郷を懸けた無理難題のミッションに挑んでいく。宇宙への片道切符を握らされた中学教師のグレースと、優しさと勇敢さをあわせ持つロッキーの二人を待ち受ける結末とは？
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、3月20日より全国公開。
【動画】主演ライアン・ゴズリングが直々にロッキーの日本版声優を発表！
作家アンディ・ウィアーによるベストセラー小説を実写映画化した本作は、滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師グレースが、宇宙の果てで同じ目的を持つ生命体ロッキーと出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描くSF作品。
解禁された映像で主演のライアン・ゴズリング直々に、ロッキーの日本版声優に花江夏樹が就任することを発表。
ライアンの「日本語吹替版のロッキーは、夏樹！ チームへようこそ」という熱烈な歓迎を受けた花江は、岩のような見た目をしながらも、滅びゆく自身の故郷を救うためにグレースと協力しながら、“イチかバチか”のプロジェクトに挑んでいく勇敢なロッキーについて「私が吹き替えをしたロッキーはとても不思議で、愛らしい生き物で、この物語にわくわくと温もりを届けてくれるのではないでしょうか。演じていてとても楽しくて、愛着が湧きました」とその魅力を明かす。
すでに解禁となっている映像でも、孤独な宇宙で出会った“たった一人の相棒”グレースと、小さな体で精一杯コミュニケーションを取ろうとするロッキーの可愛らしい姿が話題を呼んでおり、観るものを魅了する彼を花江がどのように演じるのか、ますます注目が集まる。
最後に公開を待ち望むファンたちに向けて、「この壮大な旅を、ぜひ劇場で一緒に体験してください」とコメントし、SF超大作となる本作への熱い思いを伝えた。
この発表映像には、言葉も常識も違うが、“科学”が共通言語であることを知ったグレースが、音声ソフトを活用しロッキーの言葉の自動翻訳に成功し、ロッキーが自分の声を選んだ瞬間が映し出されている。
未知の異星人との言語の壁も、科学の力で瞬く間に超えていく二人はここから絆を深め、互いの故郷を懸けた無理難題のミッションに挑んでいく。宇宙への片道切符を握らされた中学教師のグレースと、優しさと勇敢さをあわせ持つロッキーの二人を待ち受ける結末とは？
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、3月20日より全国公開。