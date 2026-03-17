176cm元アイドル22歳、メイドコス姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が17日までにXを更新。メイドコスプレを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。ミニスカ＆ニーハイソックスのメイドコス姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「可愛い」などの声が集まった。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
そんな彼女が投稿したのは自身のソロショット。ミニスカ＆ニーハイソックスのメイドコス姿が収められている。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎる」「可愛い」などの声が集まった。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）