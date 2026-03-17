カッコいい…！ 内田理央、殺気ただようヤンキーセーラー服姿を公開
女優の内田理央が16日にInstagramを更新し、自身が出演するドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）第10話をアピール。オフショットとして、セーラー服にファーコートを合わせたヤンキー風ファッションを公開した。
【写真】流し目がカッコいい…！ 内田理央ヤンキーバージョン
『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。内田は、名古屋･錦の高級クラブで働きながら中学1年生の息子を育てるシングルマザーで、湖音波とはヤンキー時代からの大親友で“マブダチ”城島麗奈を演じている。
第10話が放送された同日、内田は第10話をアピールするとともに、「写真は、8話のヤンキー高校生時代（笑） セーラー服にファーコート！」「つけまもリップもメッシュもばりばりです」とつづりつつ、自身のポートレートを公開した。青々とした青空の下、カメラの方に鋭い流し目を送っている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）
【写真】流し目がカッコいい…！ 内田理央ヤンキーバージョン
『ヤンドク！』は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本環奈）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく痛快医療エンターテインメント作品。内田は、名古屋･錦の高級クラブで働きながら中学1年生の息子を育てるシングルマザーで、湖音波とはヤンキー時代からの大親友で“マブダチ”城島麗奈を演じている。
■内田理央（うちだ りお）
1991年9月27日生まれ。東京都出身。2010年6月「日テレジェニック2010」に選出される。以降、ファッション誌のモデルや女優として活躍。『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日系）、『海月姫』（フジテレビ系）、『おっさんずラブ』シリーズ（テレビ朝日系）などの話題作に出演。2020年スタートのドラマ『来世ではちゃんとします』シリーズ（テレビ東京系）では主演も務めた。
引用：「内田理央」Instagram（@rio_uchida）