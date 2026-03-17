ラフなのに、なんかオシャレ！【40・50代】がマネしたい♡「抜け感ボブ」

年齢を重ねたからこそ、カチッと決めすぎず、ほどよいラフさのあるヘアスタイルを目指したいもの。今回ご紹介するのは、髪の動きやシルエットによって自然とこなれて見える「抜け感ボブ」です。40・50代がマネしやすいヘアスタイルをピックアップしたので、ぜひ試してみてください。

やわらかな動きをプラスした外ハネボブ

髪に自然な動きを加えたくびれボブ。程よいウェーブが柔らかく女性らしい雰囲気を演出してくれそうです。えりあしはやや厚めでパツっとしたラインを出しながら、軽く外ハネで軽快さをプラス。抜け感のあるヘアスタイルを楽しめそうです。

ふんわりシルエットで大人の魅力をアップ

大人の魅力を高めてくれそうなショートボブ。丸みのあるシルエットがやさしい印象を与えてくれそうです。重心を下寄りに設定することで自然なボリューム感を出しやすくなるので、ペタンコ髪が気になる人にもおすすめ。オンにもオフにも馴染む上品な仕上がりが魅力です。

色落ちも楽しめるキュートなボブ

ピンクベージュでキュートに仕上げたウェーブボブ。程よいラフさを演出できるので、抜け感のあるヘアスタイルを目指す大人女性にぴったりです。スタイリストの@shoki______hairさんは「色落ちまで楽しめる大人カラーです」とコメントしていて、おしゃれなヘアスタイルを長く維持できそう。

ニュアンス感のある仕上がりがおしゃれ

こちらは、スタイリストの@amimotokiさんが「あご上の長さで首元がもたつかずすっきりバランス」に仕上げたボブ。さりげない動きをプラスして、ニュアンス感のある雰囲気に仕上げています。髪のクセやうねりが気になる大人女性も挑戦しやすそうです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@kzs_hair様、@shoki______hair様、@amimotoki様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri