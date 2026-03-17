札幌発ロックバンドHIKAGEが4月1日、EP『human.』をデジタルリリースする。同EP収録リード曲「tiny flower」が3月18日より先行配信されることが発表となった。

楽曲「tiny flower」は、加速する社会の混沌と個人のアイデンティティを鋭く切り取った楽曲だ。“自分だけの価値、自由、そして守りたいものは何か”という問いに対し、迷いと葛藤の中でもがきながらも、自由を求めて歌い続けるというGEN (Vo)の強いメッセージが込められた。なお、「tiny flower」のカオスな世界観を表現したミュージックビデオが3月19日21:00より公開される。

EP『human.』は、1980〜1990年代のニューウェイブやポストパンクのサウンドに、ハードコア由来のダンサブルなグルーヴやアグレッシヴなリフを掛け合わせた全5曲入り。前作で培ったHIKAGEらしさをより高い純度で昇華した意欲作の完成だ。

HIKAGEはEP『human.』のリリースにともなって、SHADOWS , w.o.d. , Knosisなど豪華ゲストと共に全国15ヵ所をまわる＜human. TOUR 2026＞を4月10日の千葉 LOOK公演を皮切りに開催する。

■＜human. TOUR 2026＞

4月10日(金) 千葉 LOOK

w/ ReVERSE BOYZ

4月30日(木) 茨城・水戸 LIGHT HOUSE

w/ moreru

5月01日(金) 宮城・仙台 darwin

w/ SHADOWS

5月24日(日) 新潟 CLUB RIVERST

w/ Earthists.

5月30日(土) 京都 ROKA

w/ ハダカエフダ

5月31日(日) 兵庫・神戸 太陽と虎

w/ w.o.d.

6月27日(土) 熊本 B.9 V2

w/ universe last a ward

6月28日(日) 福岡 OP’s

w/ universe last a ward

7月11日(土) 愛知・名古屋 今池3STAR

※ONE MAN

7月12日(日) 大阪 Yogibo HOLY MOUNTAIN

※ONE MAN

7月17日(金) 東京・新代田 FEVER

※ONE MAN

8月08日(土) 北海道・旭川 CASINO DRIVE

w/ Knosis

8月09日(日) 北海道・苫小牧 ELLCUBE

w/ Knosis

8月11日(火/祝) 北海道・札幌 SPiCE

w/ Knosis

9月05日(土) 神奈川・江ノ島 OPPA-LA

※ONE MAN

▼チケット

販売サイト：https://eplus.jp/hikage/

■フリーイベント＜HIKAGE pre. P.H.S Vol.4＞

7月2日(木) 東京・Zepp Shinjuku

open17:30 / start18:30

出演：HIKAGE / Prompts / See You Smile

チケットフリー ※without 1drink

チケット：https://eplus.jp/hikage0702/

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