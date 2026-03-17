

尾崎運送／尾崎康宏 社長

イラン情勢の悪化を受け、ガソリンなどの高値が続いています。運送事業者からは厳しい声が上がっています。

（荻津尚輝リポート）

「こちらのガソリンスタンド、レギュラーから188円、199円、176円となっています。全て3月12日に約30円値上がりしたということです」

（給油に来た人）

「高っ！ 下がってほしいですね、正直。京都から来ているので出張で」

高松市伏石町にあるセルフスタンドでは3月12日、レギュラー・ハイオク・軽油の価格が全て29円値上げしました。

（セルフステーション高松東バイパス店／郡谷昭二 所長）

「（値上げ幅は）過去最高ですね。高くなった分買い控えしていると思います」

ただ買い控えできない業種からは厳しい声が……

高松市の尾崎運送は、四国を中心に運送事業や引っ越し事業などを行っています。

（尾崎運送／尾崎康宏 社長）

「（トラックは）51台全部であります」

1年間で使う軽油は60万L。尾崎運送が契約している軽油の価格は、3月4日までは1L・110円前後でしたが、3月12日以降一気に上がり、現在は約166円。数日間で1.5倍に跳ね上がりました。

（尾崎運送／尾崎康宏 社長）

「この短い期間で50円アップは、我々会社して58年なんですけど初めてです。ロープで首をしめられるような感覚があります。（Q.それくらい苦しい？）苦しい」

民間の石油の備蓄放出が16日に始まり、価格が落ち着くことへの期待感をにじませますが、このまま高値が続いた場合、今のままの運賃では厳しいと考えています。

（尾崎運送／尾崎康宏 社長）

「これが長く続くと運賃アップの話をしないと、経営が立ち行かなくなるのは間違いない」