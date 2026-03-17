横浜FCの横山暁之が移籍後初ゴールを決めると、ロングシュートで追加点

横浜FCに今季新加入したMF横山暁之の鮮やかなフィニッシュワークが反響を呼んでいる。

28歳の横山は2020年に藤枝MYFCでプロ入り。2023シーズン途中にジェフユナイテッド千葉に移籍し、昨季は背番号10を背負ってプレーした。今季、横浜FCに完全移籍でやってきた。

横浜FCは3月15日にJ2・J3百年構想リーグ第6節でザスパ群馬と対戦して3-0で勝利を収めた。この日、2得点を決めたのが横山だった。

前半26分、ゴール右斜め45度の位置でパスを受けると、左足の切り返しから右足のシュートをファーサイドへと蹴り込み、まずは移籍後初ゴールをゲット。さらに同42分にはハーフウェイライン付近で味方と一緒に猛プレスをかけて相手からボールを奪うと、前方に飛び出していたGKの虚を突くロングシュートで追加点を決めた。

Jリーグ公式YouTubeは「華麗な2発」と横山のゴール動画を公開。ファンからは「ゴール裏いたけど最高だった」「本来ならジェフで王様やってる選手だもん」「次の試合も連発しそう」「みんな大好き」「ゴラッソ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）