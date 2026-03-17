任期満了に伴う鮭川村長選挙が17日、告示されました。立候補を届け出たのは現職と新人の2人だけで、一騎打ちの選挙戦が確定しました。



鮭川村長選に立候補したのは、届け出順に現職で6回目の当選を目指す元木洋介さん(77)と、新人で前の村議会議員・西野桂一さん(62)の合わせて2人です。



元木洋介候補「今、鮭川村の最優先課題はおととし7月の豪雨で被災した災害復旧。災害で復旧した農地でいち早く作付けをして農家所得を回復していかなくてはならない。これからも公平で公正な平和な村になる村づくりをしっかり進めていく」

西野桂一候補「今の村の現状は令和6年の大災害の対応待ったなしの人口減少と少子高齢化対策、さらに昨今の物価高騰対策など課題は山積している。この山積する課題に私は真正面からぶつかっていく覚悟をした」



立候補の受け付けは17日午後5時で締め切られました。

2人のほかに立候補者はおらず、一騎打ちによる選挙戦となります。鮭川村長選が選挙戦となるのは8年ぶりです。

鮭川村の有権者数は16日現在3133人で、22日に投開票が行われます。