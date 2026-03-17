山形市中心部の旧大沼一帯の再開発に関する基本構想が17日市議会で示されました。全体が完成する2040年度に先駆けて、旧大沼を含む北側のエリアの工事を2034年度までに終え、完成した施設から先行してオープンさせることがわかりました。



山形市の旧大沼一帯の再開発については、年度内の基本構想策定に向け、市が市民から寄せられた意見を踏まえて素案を作成。老朽化が進む一帯のビルを解体してできる更地に、民間と公共の機能を併せ持つ新たな施設を2040年度までに整備するスケジュールをこれまでに示していました。

こうした中、17日山形市議会で開かれた常任委員会で、素案をもとにまとまった基本構想が市の事務局側から示されました。ビルの解体工事と新築工事は2031年度からの4年間を第1期、2035年度からの5年間を第2期と分けて実施し、2040年度に一帯全体の完成を目指すものです。

このうち第1期にあたる旧大沼のビルが建っている北側エリアの工事は、現在のビルの解体工事が2031年度から、施設の新築工事が2033年度から始まる予定で、翌2034年度内には、民間の商業と図書館や公民館など公益のゾーンを含む7階建ての低層施設が完成する見込みです。この北側エリアの建物は、完成後早期にオープンさせ、まちのにぎわい創出を図ることが今回示された基本構想に明記されました。

スケジュール通りであれば第2期の工事は2040年度に完成する予定で、このうち南側エリアにはホテルなどが入る15階の高層施設、中央エリアには広場が整備される計画です。





浅野弥史市議「一般の市民からすると旧大沼が動き始めるのは令和13年2031年の解体工事の時。それまでは今の現状のまま。そこまでなかなか一般の市民には進展が見えづらい。この辺のスケジュールは最短で考えているのか、縮められる可能性もあるのか」山形市まちなみデザイン課佐藤一大 課長「旧大沼の姿があのまま残ることに対するまちの印象は大きなものがある。できるだけ工期を前倒しするような方策を検討している」市は、市や地権者などで組織する再開発準備組合の設立総会を4月中に開き、来年度にはより具体的な計画の策定を目指すと考えです。